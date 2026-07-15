Θάνατος ζευγαριού σε γκαράζ του Πειραιά: η ιατροδικαστική εικόνα και οι επόμενες κινήσεις

Η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο των δύο νέων στον Πειραιά συνεχίζεται, ενώ ο ιατροδικαστής περιγράφει τα στάδια της δηλητηρίασης από μονοξείδιο και εκτιμά ως πιθανότερο το ατύχημα.

Τι δείχνουν τα πρώτα πορίσματα και τι μένει να αποδειχθεί

Στον Πειραιά συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών γύρω από τον θάνατο ενός νεαρού ζευγαριού που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, εντός γκαράζ. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας σε Μέσο Ενημέρωσης, περιέγραψε το πιθανό μηχανισμό που συνδέει τον θάνατο με την έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα και τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της αστυνομικής έρευνας για οριστικά συμπεράσματα.

«Το μονοξείδιο ... σταδιακά σε βάζει σε μια ληθαργική κατάσταση»

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το μονοξείδιο προκαλεί ένα προοδευτικό σύνολο συμπτωμάτων που ξεκινούν με κεφαλαλγία και γενική δυσφορία και καταλήγουν σε υπνηλία και απώλεια αισθήσεων. Η ταχύτητα με την οποία τα συμπτώματα οδηγούν στον θάνατο εξαρτάται από την πυκνότητα του αερίου στον αέρα.

Ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε το σενάριο του ατυχήματος ως το πλέον συμβατό με τα μέχρι τώρα δεδομένα, σημειώνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται η πλήρης αστυνομική έρευνα προτού αποκλειστούν άλλα ενδεχόμενα. Επισημαίνεται ότι, παρά την άοσμη φύση του μονοξειδίου, τα καυσαέρια συχνά γίνονται αντιληπτά λόγω οσμής — γεγονός που καθιστά το περιστατικό «παράδοξο» ανλούνται σε κάποιο βαθμό οι μαρτυρίες ή τα στοιχεία από το χώρο.

Στάδια δηλητηρίασης : κεφαλαλγία → δυσφορία → ναυτία/κοιλιακός πόνος → λήθαργος → απώλεια αισθήσεων.

: κεφαλαλγία → δυσφορία → ναυτία/κοιλιακός πόνος → λήθαργος → απώλεια αισθήσεων. Κύρια εκτίμηση : το ατύχημα θεωρείται πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

: το ατύχημα θεωρείται πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Επόμενα βήματα: ολοκλήρωση ιατροδικαστικής και αστυνομικής διερεύνησης, λήψη στοιχείων από το γκαράζ και το όχημα.

Για τους κατοίκους της περιοχής και όσους χρησιμοποιούν εσωτερικούς χώρους στάθμευσης, η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα ασφάλειας και πρόληψης. Η έρευνα που τρέχει θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην προέλευση των καυσαερίων, στην κατάσταση εξαερισμού του γκαράζ και σε τυχόν τεχνικά στοιχεία του οχήματος.

Θέμα Τι πρέπει να διερευνηθεί Πηγή καυσαερίων Έλεγχος εξάτμισης/λειτουργίας κινητήρα Εξαερισμός γκαράζ Μετρήσεις και κατάσταση αεραγωγών/θυρών Μαρτυρίες/δοχεία Καταθέσεις γειτόνων και έλεγχος βιντεοσκόπησης

Η τοπική αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες συλλογής στοιχείων. Για την ώρα δεν έχουν ανακοινωθεί επιπλέον ονομαστικές πληροφορίες για τα θύματα. Ολοκληρωμένη εικόνα αναμένεται όταν ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί και επιτόπιοι έλεγχοι.

Η υπόθεση εγείρει προειδοποιητικά ερωτήματα για την ασφάλεια σε κλειστούς χώρους στάθμευσης και για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ενδείξεις εισροής καυσαερίων σε οχήματα — ζητήματα άμεσα συναφή με την καθημερινότητα των οδηγών και των κατοίκων της πόλης.