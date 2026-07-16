Διακοπή ύδρευσης στο Πέραμα: τι ώρα ξεκινά και πόσο θα κρατήσει η βλάβη

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε πτώση πίεσης και ενδεχόμενη διακοπή νερού για περιοχές του Περάματος. Παρουσιάζουμε ώρες, περιοχές, συνέπειες και πρακτικές οδηγίες για τους κατοίκους.

Εργασίες δικτύου προκαλούν διακοπή ύδρευσης στο Πέραμα

Απόψε στις 23:00 ξεκινά προγραμματισμένη διακοπή/πτώση πίεσης της ύδρευσης που θα επηρεάσει και τμήματα του Περάματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ. Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι εργασίες εκτιμάται να ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη, στις 10:00, οπότε και αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της παροχής.

Εκτός του Περάματος, οι εργασίες αφορούν επίσης περιοχές των δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Άνω Κορυδαλλού και του δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (Άνω Νεάπολη). Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για τη συντόμευση της διάρκειας των παρεμβάσεων και συστήνει οικονομική χρήση του νερού από τους καταναλωτές κατά το διάστημα αυτό.

Έναρξη: Τετάρτη, 23:00

Τετάρτη, 23:00 Περίοδος ολοκλήρωσης (εκτίμηση): Πέμπτη, 10:00

Πέμπτη, 10:00 Περιοχές που επηρεάζονται: Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Άνω Κορυδαλλός, Άνω Νεάπολη (Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη), Πέραμα

«θα υπάρξει πτώση πίεσης της υδροδότησης έως και στέρηση νερού στους Δήμους ... Η διακοπή θα ξεκινήσει από σήμερα, Τετάρτη στις 11 το βράδυ και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο, Πέμπτη στις 10 το πρωί.»

Για τους κατοίκους του Περάματος, η αποκοπή της παροχής σε ώρες νυχτερινές και πρωινές μπορεί να προκαλέσει πρακτικά προβλήματα: περιορισμένη χρήση για μαγείρεμα, προσωπική υγιεινή και καθαριότητα, αλλά και δυσλειτουργία μικρών επιχειρήσεων που βασίζονται στον συνεχή εφοδιασμό με νερό. Συνιστάται να γεμίσουν δοχεία με νερό πριν από την έναρξη των εργασιών και να αποφύγουν μη απαραίτητες χρήσεις κατά τις ώρες της διακοπής.

Επιπλέον, κάτοικοι με ευπαθή μέλη του νοικοκυριού ή χρήστες ιατρικών συσκευών που απαιτούν νερό καλό είναι να προβούν σε εναλλακτικές προετοιμασίες (αποθέματα ή προγραμματισμένη χρήση υπηρεσιών υγείας όπου χρειάζεται). Πρακτικές συμβουλές περιλαμβάνουν την αποθήκευση πόσιμου νερού, τον περιορισμό πλύσεων ρούχων και τη χρήση εφεδρικών πηγών για τουαλέτες σε περίπτωση πλήρους στέρησης.

Περιοχή Έναρξη Προβλεπόμενη λήξη Πέραμα 23:00 10:00 (επόμενη ημερα) Κερατσίνι - Δραπετσώνα 23:00 10:00 Άνω Κορυδαλλός 23:00 10:00

Η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει ότι κάνει προσπάθειες για την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της εταιρείας για τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής, οι τοπικές αρχές ενδέχεται να ανακοινώσουν επιπλέον μέτρα ή παροχή εναλλακτικών πηγών νερού.

Για το Πέραμα, όπου η καθημερινότητα και πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται από την απρόσκοπτη παροχή ύδατος, η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση είναι κρίσιμη. Οι κάτοικοι πρέπει να προσαρμόσουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους και να τηρήσουν τις οδηγίες οικονομίας νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.