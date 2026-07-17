Πειραιάς: Πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη διπλή τραγωδία στο γκαράζ

Τα πρώτα στοιχεία από τη νεκροψία στον Πειραιά δεν έδειξαν εξωτερικές κακώσεις· οι Αρχές αναμένουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί ο μηχανισμός θανάτου.

Σύντομη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης που βρέθηκαν νεκροί στο αυτοκίνητό τους μέσα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Μήλου, στον Πειραιά. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία από τη νεκροψία-νεκροτομή, δεν εντοπίστηκαν εξωτερικά τραύματα στα σώματα των δύο νέων.

Τα πρώτα ευρήματα παραπέμπουν σε θάνατο από ασφυκτικό μηχανισμό, ωστόσο οι ιατροδικαστικές αρχές επιμένουν ότι είναι αναγκαία η ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων προτού διατυπωθεί οριστικό συμπέρασμα.

Τι αναμένουν οι Αρχές

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που θεωρούνται κρίσιμα για τον καθορισμό του αιτίου θανάτου. Μέχρι τότε, τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τον χώρο της τραγωδίας και από τη νεκροψία αποτελούν μόνο αρχική εικόνα.

Τα σώματα δεν εμφάνιζαν εκδορές ή εξωτερικές κακώσεις.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Ο κινητήρας του οχήματος ήταν σε λειτουργία και το καύσιμο είχε σχεδόν τελειώσει.

Η ατμόσφαιρα στο γκαράζ παρέμενε αποπνικτική περίπου μία ώρα μετά τον εντοπισμό.

«Τα μέχρι τώρα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατος πιθανότατα προήλθε από ασφυκτικό μηχανισμό»

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από ενημερώσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Πειραιά και από αστυνομικές πηγές που ερεύνησαν τον χώρο.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Για τους κατοίκους της περιοχής και για όσους χρησιμοποιούν υπόγεια γκαράζ σε πολυκατοικίες, το επεισόδιο εγείρει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τον αερισμό, τις συνθήκες χρήσης οχημάτων σε κλειστούς χώρους και τον έλεγχο συστημάτων συναγερμού ή ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων. Η αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων θα καθορίσει εάν θα προταθούν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.

Στοιχείο Δεδομένα Ηλικίες 28 (άνδρας), 24 (γυναίκα) Χώρος Γκαράζ πολυκατοικίας, οδός Μήλου, Πειραιάς Κατάσταση οχήματος Κινητήρας σε λειτουργία, σχεδόν τελειωμένο καύσιμο

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα δημοσιοποιήσουν τα τελικά συμπεράσματα μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εργαστηριακών εξετάσεων. Μέχρι τότε, οι αρχικές αναφορές οδηγούν τις έρευνες στον έλεγχο για πιθανούς ασφυκτικούς παράγοντες και στις συνθήκες εξαερισμού του χώρου.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης με ανησυχία, ενώ επαγγελματίες και φορείς που διαχειρίζονται κλειστούς χώρους στάθμευσης πιθανόν να αναζητήσουν οδηγίες και μέτρα πρόληψης μόλις υπάρξουν τα τελικά πορίσματα.