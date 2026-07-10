Λιμενικό εντόπισε υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης σε αποθήκη στον Πειραιά — 47χρονος στη Δικαιοσύνη

Πλήρης εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης βρέθηκε σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας στον Πειραιά. Ο ιδιοκτήτης, 47 ετών, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πειραιά. Κατασχέθηκαν πάνω από 7 κιλά φυτικών αποσπασμάτων και υλικά συσκευασίας.

Επιχείρηση και ευρήματα

Στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων ενόψει της θερινής περιόδου, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά πραγματοποίησαν έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας στον Πειραιά. Με τη συνδρομή της εκπαιδευμένης σκυλίτσας «Κέλλυ» και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Ο ιδιοκτήτης, ένας άνδρας 47 ετών, συνελήφθη επί τόπου. Στους χώρους της κατοικίας και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

Φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους άνω των 7 κιλών

συνολικού μικτού βάρους άνω των 7 κιλών Πλήθος σπόρων και συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη

Ζυγαριές ακριβείας και υλικά συσκευασίας

Συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Αεροβόλο όπλο με βαλιτσάκι και τρία κουτιά με φυσίγγια διαμετρήματος 4,5 cal

Είδος Κατάσταση Υδροπονική εγκατάσταση Αποσυναρμολογήθηκε και κατασχέθηκε Φυτικά αποσπάσματα κάνναβης Άνω των 7 κιλών (μικτό βάρος) Όπλο & φυσίγγια Κατασχέθηκαν

Νομικές ενέργειες και επόμενα βήματα

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά, όπως ανέφερε το Λιμενικό Σώμα.

Η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο στοχευμένων περιφερειακών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης και παραγωγής ναρκωτικών στην πόλη, ειδικά με την προσέγγιση της θερινής περιόδου, όταν αυξάνεται η κίνηση και οι ανάγκες αστυνόμευσης στους λιμένες και τις γειτονιές.

Τοπικές επιπτώσεις

Για τους κατοίκους του Πειραιά, η επιχείρηση σηματοδοτεί αυξημένη παρουσία των αρχών και εντατικοποίηση ελέγχων σε χώρους που χρησιμοποιούνται για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. Η κατάσχεση εξοπλισμού και σημαντικών ποσοτήτων υπογραμμίζει την ανάγκη παρακολούθησης αποθηκών και παρόδιων χώρων στις αστικές συνοικίες.

Οι πολίτες μπορούν να συνδράμουν ενημερώνοντας τις αρχές για ύποπτες δραστηριότητες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.