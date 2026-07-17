Πέραμα: Πρώτο Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο — ο δήμος αναλαμβάνει τον έλεγχο του Πορθμείου

Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας ο Δήμος Περάματος αποκτά για πρώτη φορά Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο, με αρμοδιότητες στη διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, την είσπραξη τελών και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων στο Πορθμείο και τα λιμάνια του δήμου.

Νέα δομή για το λιμανίσιο μέτωπο του Περάματος

Ο Δήμος Περάματος απέκτησε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, νέο Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας που κοινοποιήθηκε στον δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο. Πρόκειται για πρωτοφανή εξέλιξη στην ιστορία του δήμου, καθώς είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται τέτοια δημοτική δομή με αρμοδιότητες στη διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης.

Με τη δημιουργία του γραφείου ο δήμος αναλαμβάνει ευθύνες που μέχρι τώρα ασκούνταν από άλλες αρχές. Μερικές από τις βασικές λειτουργίες που μεταβιβάζονται ή ανατίθενται στο νεοσύστατο τμήμα είναι:

η διευθέτηση και είσπραξη οφειλών και ανταποδοτικών τελών,

και ανταποδοτικών τελών, ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση δραστηριοτήτων εντός της λιμενικής ζώνης,

εντός της λιμενικής ζώνης, η εποπτεία της κίνησης προς το Πορθμείο και των λιμανιών στα γεωγραφικά όρια του δήμου.

Η μεταφορά της αρμοδιότητας είσπραξης των λιμενικών τελών σε επίπεδο δήμου σημαίνει ότι τα έσοδα θα αποδίδονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Περάματος και προορίζονται για τη χρηματοδότηση λιμενικών έργων και αναπλάσεων στο παραλιακό μέτωπο.

«πρώτη που ενδιαφέρθηκε για τη σύσταση Λιμενικού Γραφείου στην ιστορία του δήμου»

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η πρωτοβουλία προχώρησε μετά από αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και σε συνεννόηση με τις ηγεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και με παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Βαγγέλη Κυριαζόπουλου. Κάθε επιμέρους πράξη ή παραχώρηση από το γραφείο θα τελεί υπό την έγκριση και τον έλεγχο του δημοτικού συμβουλίου.

Το μέγεθος του Πορθμείου και οι τοπικές επιπτώσεις

Το Πέραμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στο πλαίσιο της απόφασης τονίζεται ότι το γραφείο θα καλύπτει το μεγαλύτερο πορθμείο της χώρας, από όπου ετησίως διέρχονται 10 εκατομμύρια επιβάτες και 4 εκατομμύρια οχήματα προς και από τη Σαλαμίνα. Η διαχείριση αυτής της κίνησης έχει άμεση επίδραση στην καθημερινή ζωή της πόλης: κυκλοφοριακή διαχείριση, καθαριότητα, ασφάλεια και εμπορικές δραστηριότητες στην παραλιακή ζώνη.

Η δυνατότητα του δήμου να εισπράττει και να διαχειρίζεται τα ανταποδοτικά τέλη ανοίγει πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για έργα υποδομής και αναπλάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις θα είναι διαφανείς και συντονισμένες με το δημοτικό συμβούλιο. Η τοπική οικονομία και οι επαγγελματίες του λιμένα αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τις διαδικασίες χωροθέτησης δραστηριοτήτων και τις νέες ρυθμίσεις τελών.

Στοιχείο Ετήσιοι αριθμοί Επιβάτες Πορθμείου 10.000.000 Οχήματα Πορθμείου 4.000.000

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στο δημοτικό επίπεδο αποτελεί σημαντικό βήμα για το Πέραμα, αλλά συνοδεύεται και από προκλήσεις: την ανάγκη στελέχωσης και λειτουργίας του νέου γραφείου, τη διαχείριση εσόδων με διαφάνεια και τον συντονισμό με εθνικές υπηρεσίες για θέματα ασφαλείας και ναυτιλίας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν την επόμενη περίοδο θα καθορίσουν αν η νέα δομή θα ενισχύσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στο παράκτιο μέτωπο και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του Πορθμείου.

Για τους κατοίκους του Περάματος, η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι οι τοπικοί φορείς θα έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη και, υπό προϋποθέσεις, μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στον σχεδιασμό του παραλιακού χώρου και των λιμενικών υποδομών.