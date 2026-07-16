Δύο νέοι νεκροί σε υπόγειο γκαράζ του Πειραιά — έρευνα για αναθυμιάσεις

Από αναθυμιάσεις φαίνεται ότι έχασαν τη ζωή τους ο Ιάσονας Μπαρελιέ και η Αναστασία Τζανιδάκη, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους σε κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στον Πειραιά. Στο σημείο επέδρασαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια.

Τραγωδία στον Πειραιά: νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε υπόγειο γκαράζ

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πειραιά ο θάνατος του Ιάσονα Μπαρελιέ και της Αναστασίας Τζανιδάκη, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους σε κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας της πόλης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η βασική εκτίμηση είναι ότι οι δύο νέοι υπέκυψαν σε αναθυμιάσεις εντός του γκαράζ.

Η έντονη δυσοσμία και η ανησυχία για την απουσία τους οδήγησαν σε αναζήτηση που κατέληξε στην ανεύρεση των δύο χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση επέμβασης συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, αλλά, παρά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

«ένα παιδί με όλο το μέλλον μπροστά του»

Η είδηση έχει προκαλέσει έκδηλη συγκίνηση σε φίλους, συγγενείς και καθηγητές των δύο νέων, οι οποίοι σημειώνουν ότι επρόκειτο για άτομα με προοπτικές και επαγγελματικά σχέδια. Η τραγική απώλεια έχει αφήσει κενό στην τοπική νεολαία και στην κοινότητα όπου μεγάλωσαν οι συγγενείς της 24χρονης Αναστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις. Η διερεύνηση περιλαμβάνει επιτόπια εξέταση του χώρου, καταγραφή μαρτυριών και ελέγχους στο όχημα και στον εξοπλισμό του γκαράζ με στόχο να αποσαφηνιστούν τα αίτια του συμβάντος.

Τοποθεσία: υπόγειος χώρος στάθμευσης πολυκατοικίας στον Πειραιά

υπόγειος χώρος στάθμευσης πολυκατοικίας στον Πειραιά Θύματα: Ιάσονας Μπαρελιέ, Αναστασία Τζανιδάκη

Ιάσονας Μπαρελιέ, Αναστασία Τζανιδάκη Αρχική εκτίμηση: θάνατος από αναθυμιάσεις

θάνατος από αναθυμιάσεις Αντιμετώπιση: επέμβαση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

επέμβαση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ Δράσεις: προανάκριση από αρμόδιες αρχές

Στοιχείο Πληροφορία Ονόματα Ιάσονας Μπαρελιέ, Αναστασία Τζανιδάκη Τόπος υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας, Πειραιάς Παράγοντες αναθυμιάσεις (προκαταρκτική εκτίμηση) Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Αρχές διερεύνησης

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι τοπικές κοινότητες όπου ανήκαν οι δύο νέοι έχουν εκφράσει τη θλίψη τους μέσω μηνυμάτων και αναρτήσεων, ενώ πολλοί κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από τα αίτια του δυσάρεστου συμβάντος. Η υπόθεση θέτει επίσης ερωτήματα για την ασφάλεια των κλειστών χώρων στάθμευσης σε πολυκατοικίες και την ανάγκη προφυλάξεων για την αποτροπή ανάλογων ατυχημάτων στο μέλλον.

Για τους κατοίκους του Πειραιά, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας των ελέγχων σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και της ανάγκης συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση έντονης δυσοσμίας ή υποψίας διαφυγής επικίνδυνων αερίων. Οι αρχές δεσμεύονται να ολοκληρώσουν τις έρευνες ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις καθώς προκύψουν επίσημα συμπεράσματα από τις σχετικές εξετάσεις και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.