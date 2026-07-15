Τραγωδία στον Πειραιά: τι δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις για το θάνατο δύο νέων σε γκαράζ

Οι αρχές αποκλείουν εγκληματική ενέργεια· οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να επιβεβαιώσουν αν οι αναθυμιάσεις από αναμμένη μηχανή και ενεργό κλιματισμό προκάλεσαν τον θάνατο δύο νεαρών στον Πειραιά.

Θάνατος δύο νέων σε κλειστό γκαράζ — τα πρώτα ευρήματα

Δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 28 και 24 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για δυστύχημα και έχουν αποκλείσει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας. Τα αρχικά δεδομένα δείχνουν ότι το όχημα είχε τη μηχανή σε λειτουργία και τον κλιματισμό αναμμένο, ενώ ο χώρος ήταν κλειστός.

«Το μονοξείδιο σταδιακά, σε βάζει σε ληθαργική κατάσταση»

Ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις θα καθορίσουν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου, προσδιορίζοντας ποια αέρια εισέπνευσαν τα θύματα. Από την πρώτη αυτοψία δεν εντοπίστηκαν εξωτερικά τραύματα ή σημάδια βίας.

Ειδικοί που μίλησαν για το περιστατικό εξηγούν ότι ο συνδυασμός αναμμένης μηχανής, λειτουργικού κλιματιστικού σε κλειστό χώρο και πιθανής μεταφοράς καυσαερίων στην καμπίνα μέσω του συστήματος κλιματισμού δημιουργεί άμεσο κίνδυνο ασφυξίας. Η αίσθηση κόπωσης και υπνηλίας που προκαλεί το μονοξείδιο μπορεί να προχωρήσει σε απώλεια αισθήσεων μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Πού εντοπίστηκε το περιστατικό: γκαράζ στον Πειραιά.

γκαράζ στον Πειραιά. Ηλικίες θυμάτων: 28 και 24 ετών.

28 και 24 ετών. Προκαταρκτικό συμπέρασμα: πιθανή δηλητηρίαση από μονοξείδιο ή άλλα καυσαέρια — εξετάζονται τα τοξικολογικά ευρήματα.

Ο πατέρας του 28χρονου εντόπισε το ζευγάρι όταν κατέβηκε στο γκαράζ αφού ο γιος του δεν απαντούσε στις κλήσεις. Περιοίκοι και συγγενείς περιγράφουν σκηνές σοκ. Η υπόθεση έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για πλήρη διερεύνηση των τεχνικών στοιχείων του οχήματος και του χώρου στάθμευσης.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες 28, 24 ετών Κατάσταση οχήματος Μηχανή σε λειτουργία, κλιματισμός αναμμένος Χώρος Κλειστό γκαράζ

Για τους κατοίκους της γειτονιάς το περιστατικό υπενθυμίζει τον κίνδυνο που συνδέεται με ανεπαρκή αερισμό σε υπόγεια και μικρούς κλειστούς χώρους στάθμευσης. Από πλευράς πολιτών και τοπικών φορέων προκύπτει απαίτηση για αυξημένη ενημέρωση και ελέγχους σε κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης, ειδικά όπου υπάρχουν παροχές θέρμανσης ή ανεπαρκής αποστράγγιση καυσαερίων.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι ειδικοί συστήνουν τα εξής μέτρα πρόληψης για όσους χρησιμοποιούν γκαράζ ή κλειστές θέσεις στάθμευσης:

Να αποφεύγεται η λειτουργία κινητήρα σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό.

Ελέγχος του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων του οχήματος σε τακτά διαστήματα.

Άμεση διακοπή λειτουργίας και έξοδος από το όχημα σε περίπτωση αίσθησης υπνηλίας ή ζαλάδας.

Οι τοπικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να διατυπώσουν το τελικό πόρισμα και να καθορίσουν τυχόν περαιτέρω ενέργειες. Η διερεύνηση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν όποιον έχει σχετικές πληροφορίες να τις γνωστοποιήσει.

Ανταποκρίσεις από τον Πειραιά