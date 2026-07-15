Τραγωδία σε γκαράζ του Πειραιά: ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε ΙΧ — αναμένονται τοξικολογικές

Δύο νέοι εντοπίστηκαν νεκροί σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ του Πειραιά. Το όχημα βρέθηκε με κινητήρα και κλιματισμό σε λειτουργία· οι αρχές εξετάζουν αναθυμιάσεις ως πιθανή αιτία.

Συγκλονισμός στην τοπική κοινωνία

Σοκ έχει προκαλέσει στον Πειραιά ο εντοπισμός δύο νέων ατόμων νεκρών μέσα σε σταθμευμένο ΙΧ, το οποίο βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα εντοπίστηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στο ενδεχόμενο συσσώρευσης καυσαερίων στον περιορισμένο χώρο.

Γείτονες και συγγενείς περιέγραψαν σκηνές έντονου συναισθηματικού φορτίου όταν έγινε γνωστό το περιστατικό. Μία κάτοικος που μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό περιέγραψε τις αντιδράσεις των οικογενειών στην ανακάλυψη των δύο νεκρών.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά… Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα… Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη».

Από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα στα θύματα. Στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρέθηκε χωρίς εμφανείς εκδορές ή τραυματισμούς, επομένως οι αρχικές εκτιμήσεις στρέφονται σε εισπνοή αναθυμιάσεων ως πιθανή αιτία απώλειας αισθήσεων και θανάτου.

Τι ερευνάται και ποιες απαντήσεις αναμένονται

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, που θα δείξουν ποια αέρια εισέπνευσαν οι δύο νέοι και πώς επήλθε ο θάνατος. Σε σχετικές αναφορές γίνεται λόγος για έλεγχο του μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς είναι άοσμο και προκαλεί σταδιακή υπνηλία και λήθαργο μέχρι και θάνατο, όταν υπάρχει συσσώρευση σε κλειστό χώρο.

Σημείο : κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά (οδός Μήλου σύμφωνα με άλλες αναφορές).

: κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά (οδός Μήλου σύμφωνα με άλλες αναφορές). Κατάσταση οχήματος : μηχανή και κλιματισμός σε λειτουργία, πόρτα γκαράζ κλειστή.

: μηχανή και κλιματισμός σε λειτουργία, πόρτα γκαράζ κλειστή. Αρχικές εκτιμήσεις: εισπνοή αναθυμιάσεων/μονοξειδίου ως πιθανή αιτία — αναμένονται τοξικολογικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δημοσιεύματα αναφέρονται διαφορετικές ηλικιακές επισημάνσεις: σε ένα σημείο γίνεται λόγος για ζευγάρι 27 και 28 ετών, ενώ αλλού αναφέρεται ότι ο 28χρονος ήταν ονομαστικά Ιάσονας και η σύντροφος αναφέρεται ως 24χρονη. Τα συγκεκριμένα στοιχεία τελούν υπό πλήρη διασταύρωση από τις Αρχές και τις οικογένειες.

Τοπικές επιπτώσεις και προτάσεις ασφαλείας

Το περιστατικό ανοίγει ζητήματα για την ασφάλεια στους κλειστούς χώρους στάθμευσης κατοικιών και πολυκατοικιών. Για τους κατοίκους της περιοχής, οι πρώτες προφυλάξεις που συνιστώνται από ειδικούς είναι σαφείς:

Αποφυγή λειτουργίας κινητήρα ή κλιματισμού σε κλειστό γκαράζ χωρίς επαρκή αερισμό.

Τακτικός έλεγχος εξαερισμού και συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού στα γκαράζ.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενοίκων για τους κινδύνους του μονοξειδίου του άνθρακα.

Στοιχείο Τι αναφέρεται Τοποθεσία Γκαράζ πολυκατοικίας, Πειραιάς Οχήμα Μηχανή και κλιματισμός σε λειτουργία Αρχική εκτίμηση Εισπνοή αναθυμιάσεων/μονοξειδίου — τοξικολογικές σε εξέλιξη

Οι τοπικές αρχές και οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες θα δώσουν τις τελικές απαντήσεις όταν ολοκληρωθούν οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι. Ο αντίκτυπος στην τοπική κοινότητα είναι εμφανής, ενώ οι κάτοικοι του Πειραιά παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη της έρευνας.

Αναμονή για τα εργαστηριακά αποτελέσματα που θα καθορίσουν την τελική αιτία θανάτου και θα απαντήσουν στα ερωτήματα για το πώς το όχημα μετατράπηκε σε παγίδα για τους δύο νέους.