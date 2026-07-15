Δύο νεκροί σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά: ερευνώνται οι αναθυμιάσεις ως αιτία

Τραγωδία στον Πειραιά όπου δύο νέοι, ηλικίας 28 και 24 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ. Οι Αρχές αποκλείουν εγκληματική ενέργεια και επικεντρώνονται στην πιθανή εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα.

Τραγική ανακάλυψη σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης

Στη γειτονιά του Πειραιά επικρατεί βαθιά θλίψη μετά τον εντοπισμό δύο νέων, ηλικίας 28 και 24 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Το όχημα είχε τη μηχανή σε λειτουργία και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, εξετάζεται ως κύρια αιτία θανάτου η εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων.

Στο σημείο προσέτρεξαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν εξωτερικά τραύματα στις δύο σορούς, γεγονός που οδήγησε στον αποκλεισμό του σεναρίου της εγκληματικής ενέργειας. Το ΕΚΑΒ επιβεβαίωσε το θάνατό τους κατά την άφιξη.

Πιθανό σενάριο και τεχνικές παρατηρήσεις

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα δείχνουν ότι το αυτοκίνητο λειτουργούσε σε περιβάλλον χωρίς επαρκή αερισμό. Εξετάζεται το σενάριο όπου τα καυσαέρια, και ειδικότερα το μονοξείδιο του άνθρακα, συσσωρεύτηκαν γρήγορα στο κλειστό γκαράζ και ενδεχομένως μεταφέρθηκαν στην καμπίνα μέσω του συστήματος κλιματισμού (air condition), οδηγώντας στην απώλεια των αισθήσεων των δύο νέων.

«Εγώ με τις φωνές κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Φώναζε η μητέρα της κοπέλας, φώναζε. Έλεγε “το κορίτσι μου το έχασα”», ανέφερε γειτόνισσα που βρέθηκε στην περιοχή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούγονταν έντονα φωνές και ότι ο πατέρας του 28χρονου ήταν αυτός που εντόπισε τα θύματα μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειές του να προχωρήσει σε παροχή πρώτων βοηθειών, οι διασώστες απλώς διαπίστωσαν τον θάνατο των δύο νέων.

Τοπικές συνέπειες και προληπτικές επισημάνσεις

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια σε κλειστούς χώρους στάθμευσης, ιδιαίτερα όταν ένα όχημα μένει σε λειτουργία σε περιβάλλον χωρίς επαρκή αερισμό. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη συσσώρευση αναθυμιάσεων και το ρόλο του μονοξειδίου του άνθρακα, ενός αόρατου και άοσμου αερίου που μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Ελέγχετε πάντα τον αερισμό σε οικογενειακά και ιδιωτικά γκαράζ.

Μην αφήνετε τον κινητήρα του οχήματος σε λειτουργία σε κλειστούς χώρους.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για αναθυμιάσεις, απομακρυνθείτε και καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ιατροδικαστική εξέταση και επόμενα βήματα

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να καθοριστούν από την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση και την έκθεση των αρμόδιων υπηρεσιών. Μέχρι τότε οι αρχές συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες για να επιβεβαιώσουν τη διαδρομή των καυσαερίων και τον τρόπο εισροής τους στην καμπίνα του αυτοκινήτου.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της περιοχής και αναμένεται ότι θα προκαλέσει νέες συζητήσεις για τα μέτρα ασφαλείας σε κλειστούς χώρους στάθμευσης και την ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους του μονοξειδίου του άνθρακα.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες 28 και 24 ετών Τοποθεσία ιδιωτικό κλειστό γκαράζ, Πειραιάς Αιτία (προκαταρκτικά) Εισπνοή αναθυμιάσεων / μονοξείδιο του άνθρακα (υπό έρευνα)

Για τους κατοίκους του Πειραιά: σε περιπτώσεις δυσφορίας ή αίσθησης ζαλάδας σε κλειστό χώρο στάθμευσης, η άμεση απομάκρυνση σε ανοιχτό χώρο και η κλήση βοήθειας μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.