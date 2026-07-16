Στέκι για φαγητό και ποτό στο Κερατσίνι: το Azimouthio γίνεται σημείο συνάντησης

Ένα νέο all-day στέκι στο Κερατσίνι συνδυάζει boho διακόσμηση, κρεατοφαγικά πιάτα και signature cocktails, προσελκύοντας ντόπιους για καλοκαιρινές εξόδους.

Το νέο στέκι που κερδίζει τους ντόπιους

Στην καρδιά του Κερατσινίου έχει αναδειχθεί ένα νέο κατάστημα εστίασης και ποτού, το Azimouthio, που κερδίζει άμεσα το κοινό με τη χαμηλότονη, αλλά κομψή του ατμόσφαιρα. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από boho-chic διακοσμητικά, σκαλιστούς τοίχους και φωτισμό που προάγει την χαλαρή βραδινή έξοδο, δίνοντας την αίσθηση ενός μικρού μεσογειακού tapas bar.

Η κουζίνα του συνδέει στοιχεία από την ελληνική και την ισπανική παράδοση, με έμφαση στην ποιότητα της πρώτης ύλης και σε πιάτα που απευθύνονται σε λάτρεις του κρέατος. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επιλογές όπως paccheri με μοσχαρίσιο ραγού, σιγομαγειρεμένη χοιρινή πανσέτα με πουρέ ψητής πατάτας και γλάσο espresso–bourbon, καθώς και πιο παιχνιδιάρικες προτάσεις όπως tacos barbacoa.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το concept La Brochetta, το οποίο λειτουργεί καθημερινά τις μέρες Τρίτη έως Παρασκευή, από 18:00 έως 20:00. Πρόκειται για προσφορά που επικεντρώνει το πιάτο στο κρέας και περιλαμβάνει 250 γραμμάρια κρέατος στη σχάρα, ψωμί μακράς ωρίμανσης και ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα, σε προσιτή πρόταση για όσους αναζητούν γρήγορο αλλά ποιοτικό δείπνο.

Ωράριο La Brochetta: Τρίτη–Παρασκευή 18:00–20:00

Τρίτη–Παρασκευή 18:00–20:00 Κύρια χαρακτηριστικά: boho αισθητική, κρεατοφαγικά πιάτα, tapas & μεζέδες

boho αισθητική, κρεατοφαγικά πιάτα, tapas & μεζέδες Ποτά: σαγκρία, signature cocktails, premium κρασιά, μπύρες

Η μπάρα του Azimouthio αναδεικνύεται σε πυλώνα της εμπειρίας, προσφέροντας κοκτέιλ και επιλογές ποτού που συνοδεύουν τις βραδιές. Η προσέγγιση στο μενού φαίνεται να προσαρμόζεται στο καλοκαιρινό κλίμα της πόλης, με προτάσεις κατάλληλες για μικρές παρέες και χαλαρές εξόδους.

«Μια πρόταση που βάζει το κρέας στο επίκεντρο με ολοκληρωμένο περιεχόμενο σερβιρίσματος»

Για τους κατοίκους του Κερατσινίου, το νέο αυτό σημείο προσφέρει μια διαφορετική επιλογή για βραδινή έξοδο χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν πέρα από τη γειτονιά. Η σύνδεση ελληνικών και ισπανικών αναφορών στο φαγητό, καθώς και η έμφαση στην αίσθηση και τη διακόσμηση, το καθιστούν μια επιλογή που μπορεί να ενισχύσει την νυχτερινή ζωή της περιοχής.

Στοιχείο Περιγραφή Κύρια κουζίνα Ελληνικές & ισπανικές αναφορές, tapas, μεζέδες Ειδική προσφορά La Brochetta: 250γρ κρέατος + ψωμί + ποτό (Τρ–Πα 18:00–20:00) Ποτά Σαγκρία, signature cocktails, premium κρασιά, μπύρες

Η παρουσία ενός τέτοιου χώρου στο Κερατσίνι δείχνει την κινητικότητα στον τοπικό χώρο εστίασης και προσφέρει επιλογές για κατοίκους που ψάχνουν συνδυασμό ποιότητας, ατμόσφαιρας και προσιτών προτάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το μενού και τις ώρες λειτουργίας παρέχονται απευθείας από το κατάστημα.