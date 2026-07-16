Δύο νέοι νεκροί σε γκαράζ του Πειραιά: αναμένονται τα τοξικολογικά για τα αίτια

Δύο νεαροί, 28 και 24 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης στον Πειραιά. Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν την έρευνα προς δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Ο τόπος θλίψης παραμένει υπό αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Νέα στοιχεία και αναμονή για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Δύο νέοι άνθρωποι, ο 28χρονος Ιάσονας και η 24χρονη Αναστασία, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης στον Πειραιά, σε περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Τα πρώτα ευρήματα της προανάκρισης αποκλείουν τόσο την εγκληματική ενέργεια όσο και την αυτοχειρία και στρέφουν το ενδιαφέρον στις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα βρέθηκε με τη μηχανή σε λειτουργία και τον κλιματισμό ανοιχτό. Οι ιατροδικαστικές εκτιμήσεις θεωρούν πιθανότερο ενδεχόμενο τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, λόγω εισπνοής καυσαερίων σε κλειστό περιβάλλον. Οι οικογένειες των θυμάτων παραμένουν σε κατάσταση σοκ, έχοντας χάσει δύο νέους με σπουδές και σχέδια για το μέλλον, όπως σημειώνουν συγγενείς και γείτονες.

«Εγώ το γνώριζα από μωρό, ήταν πολύ καλό παιδάκι. Από χθες σοκ, το λέω και ανατριχιάζω», δήλωσε γυναίκα που γνώριζε τον 28χρονο από μικρός.

Οι ιατροδικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξηγούν ότι το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άοσμο και μπορεί να προκαλέσει αρχικά υπνηλία και αίσθημα αδυναμίας, πριν την απώλεια αισθήσεων. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης έχει επισημάνει πως η δηλητηρίαση εκδηλώνεται σταδιακά και ο θάνατος μπορεί να επέλθει «με τρόπο πολύ ομαλό», χωρίς έντονες βίαιες αντιδράσεις, γεγονός που δυσκολεύει την έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά μέτρα προφύλαξης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους των πολυκατοικιών με κλειστούς χώρους στάθμευσης. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου το όχημα παραμένει σε λειτουργία εντός κλειστού γκαράζ, ο κίνδυνος συσσώρευσης καυσαερίων και μονοξειδίου του άνθρακα αυξάνεται σημαντικά. Για την προστασία των κατοίκων και των χρηστών γκαράζ, αξίζει να επισημανθούν μερικά πρακτικά μέτρα:

Μην αφήνετε κινητήρα αυτοκινήτου σε λειτουργία σε κλειστό χώρο χωρίς επαρκή αερισμό.

Ελέγχετε την κατάσταση και τη στεγανότητα των εξαερισμών του γκαράζ.

Σε πολυκατοικίες, να εξετάζεται η εγκατάσταση ανιχνευτών μονοξειδίου σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε περίπτωση που νιώσετε υπνηλία ή δυσφορία μέσα σε στάθμευση, απομακρυνθείτε αμέσως σε ανοιχτό χώρο και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Τι αναμένει η έρευνα

Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα καθορίσουν οριστικά αν πρόκειται για δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα και θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του συμβάντος. Μέχρι τότε, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση διατηρούν ανοιχτά και άλλα ενδεχόμενα, αν και η μέχρι τώρα εικόνα συνηγορεί προς το δυστύχημα λόγω εισπνοής καυσαερίων σε κλειστό χώρο.

Για την τοπική κοινωνία του Πειραιά η τραγωδία επισημαίνει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στους κλειστούς χώρους στάθμευσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που κρύβει το μονοξείδιο του άνθρακα. Οι οικογένειες των θυμάτων παραμένουν σε πένθος και περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών για να υπάρξει πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες χάθηκαν δύο νέες ζωές.