Σωματεία του Πειραιά καταδικάζουν επιχείρηση παρενόχλησης στο Πασαλιμάνι: «Δεν χωράνε φασίστες»

Σωματεία και φορείς του Πειραιά καταγγέλλουν επίθεση και απόπειρα παρεμπόδισης μαζικής ενημέρωσης στο Πασαλιμάνι από άτομα που συνδέθηκαν με τη Χρυσή Αυγή. Σκληρό μήνυμα στην επανεμφάνιση ακροδεξιών στοιχείων στις γειτονιές.

Σωματεία και μαζικοί φορείς του Πειραιά εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδίκης μετά από επεισόδιο στο Πασαλιμάνι, όπου, σύμφωνα με καταγγελίες, άτομα που δήλωσαν σχέσεις με την προγενέστερη οργάνωση Χρυσή Αυγή επιχείρησαν να παρεμποδίσουν εκδήλωση μαζικής ενημέρωσης.

Αντίδραση των τοπικών οργανώσεων

Το κείμενο που αναρτήθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και φέρει μέχρι στιγμής υπογραφές από πληθώρα σωματείων, τονίζει ότι οι γειτονιές του Πειραιά δεν θα γίνουν πεδίο αναβίωσης φασιστικών πρακτικών. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κοινωνική οργάνωση και ο συντονισμός των εργαζομένων θα δώσουν την απάντηση σε τέτοιες προσπάθειες.

«Στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά δεν χωράνε φασίστες, ρατσιστές, δολοφόνοι!»

Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι η ύπαρξη τέτοιων ατόμων προέρχεται, όπως υποστηρίζουν οι φορείς, από τις δομές οικονομικής ανισότητας και τις «βρώμικες δουλειές» που αναλαμβάνουν πολιτικές και επιχειρηματικά συμφέροντα. Τα σωματεία συνδέουν την αναζωπύρωση τέτοιων συμπεριφορών με την έκθεση εργαζομένων σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ανεργία και κοινωνική αποσταθεροποίηση.

Υπογράφοντες φορείς: Εργατικό Κέντρο Πειραιά , ΕΝΕΔΕΠ , Σωματείο Καθαριστριών Πειραιά, Σωματείο Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά.

, , Σωματείο Καθαριστριών Πειραιά, Σωματείο Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά. Αντίδραση: Αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπιστούν συλλογικά από τις δομές της εργατικής και λαϊκής οργάνωσης.

Προειδοποίηση: Καλούν σε επαγρύπνηση και σε οργανωμένη παρουσία σε γειτονιές και δημόσιους χώρους.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους του Πειραιά

Η κινητοποίηση των σωματείων έχει άμεσο χαρακτήρα για την τοπική κοινωνία: αφορά την προστασία δημόσιου χώρου, την ασφάλεια των πολιτών και την ελεύθερη δράση κοινωνικών πρωτοβουλιών. Η δημόσια καταδίκη και η συλλογική απάντηση των φορέων στοχεύουν να αποτρέψουν νέες εντάσεις και να διασφαλίσουν ότι εκδηλώσεις ενημέρωσης και κοινωνικής δραστηριότητας θα συνεχιστούν χωρίς παρεμβολές.

Φορέας Ρόλος Εργατικό Κέντρο Πειραιά Κεντρικός φορέας πρωτοβουλίας ΕΝΕΔΕΠ Υποστήριξη και συνυπογραφή Σωματείο Καθαριστριών Πειραιά Τοπική συμμετοχή Σωματείο Χημικής Βιομηχανίας Αττικής Συνυπογραφή Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά Συνυπογραφή

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς καλούνται σε συντονισμό ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και η προστασία των δημοσίων εκδηλώσεων. Για τους κατοίκους της περιοχής, η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί αυξημένη εγρήγορση των κοινωνικών δυνάμεων απέναντι σε κάθε μορφή ακροδεξιάς παρέμβασης στις γειτονιές.