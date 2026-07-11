Ανεβαίνουν τα φοιτητικά ενοίκια — ο Πειραιάς καταγράφει αύξηση 8%

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στην Αττική παραμένει σε ανοδική πορεία με τα ζητούμενα μισθώματα να αυξάνονται και τον Πειραιά να σημειώνει άνοδο 8% σε ετήσια βάση, περιορίζοντας τις επιλογές διαμονής για νεότερες οικογένειες.

Ανεβαίνουν τα ζητούμενα μισθώματα στην Αττική

Η αγορά της φοιτητικής στέγης συνεχίζει την ανοδική της τάση, με τα ζητούμενα μισθώματα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις επιλογές για οικονομική στέγαση να μειώνονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, η αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων στον Πειραιά εκτιμάται στο 8%, ενώ η μέση ετήσια άνοδος στην Αττική κυμαίνεται περίπου στο 6,5%–7%.

Οι τάσεις διαφέρουν ανά περιοχή της Αττικής: στο κέντρο της Αθήνας η αύξηση είναι 6%, στα Δυτικά Προάστια 8%, στα Νότια Προάστια 6% και στα Βόρεια Προάστια 5%. Στη Θεσσαλονίκη οι ζητούμενες τιμές εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 9%.

Πειραιάς: αύξηση 8%

αύξηση Αττική (μ.ο.): 6,5%–7%

Θεσσαλονίκη: 9%

Το Πανελλαδικό Δίκτυο επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις ζητούμενες τιμές, όμως αυτή αφορά κυρίως κατοικίες που δεν έχουν υποβληθεί σε ανακαίνιση. Αντίθετα, τα διαμερίσματα που είναι πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και εξοπλισμένα διατηρούν υψηλά μισθώματα και συνεχίζουν να αποτελούν ζήτηση για φοιτητές και νέους.

Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, η συσσωρευτική μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων για μικρές κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές (έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου) φτάνει πλέον περίπου στο 70%–75% σε σχέση με το 2017. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες για νοικοκυριά και επιλογές σπουδών.

Καθώς το κόστος στέγασης γίνεται καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή πανεπιστημιακής σχολής, χιλιάδες οικογένειες βλέπουν τη διαδικασία επιλογής σπουδών να επηρεάζεται όχι μόνο από τις δυνατότητες και τις επιδόσεις των νέων, αλλά και από το οικονομικό βάρος της διαμονής. Η επιβάρυνση είναι εντονότερη για νέους από την περιφέρεια, όπου η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη αποτελεί συχνά μονόδρομο.

Περιοχή Ετήσια αύξηση Κέντρο Αθήνας 6% Δυτικά Προάστια 8% Νότια Προάστια 6% Βόρεια Προάστια 5% Πειραιάς 8% Θεσσαλονίκη 9%

Τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται η έρευνα δείχνουν ακόμη ότι περίπου 7 στους 10 νέους 18–34 ετών στην Ελλάδα διαμένουν στην πατρική κατοικία, γεγονός που συνδέεται με τις δυσκολίες πρόσβασης σε προσιτή στέγη.

Για τους κατοίκους του Πειραιά η τάση αυτή σηματοδοτεί:

πιθανή αύξηση ζήτησης για μικρά, ανακαινισμένα διαμερίσματα κοντά σε συγκοινωνίες και πανεπιστημιακά ιδρύματα,

πιέσεις στην τοπική αγορά ενοικιαζόμενων δωμάτιων και οικογενειακών προϋπολογισμών,

ανάγκη ενημέρωσης και σχεδιασμού από τους γονείς που προετοιμάζουν το κόστος σπουδών.

Οι τοπικές αρχές, οι πανεπιστημιακοί φορείς και οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις τάσεις και να προτείνουν λύσεις, ειδικά εάν η άνοδος συνεχιστεί και επιβαρύνει περαιτέρω τις οικογενειακές δυνατότητες στέγασης. Για τους ενδιαφερόμενους νοικοκύρηδες και φοιτητές, επιβαλλόμενο μέτρο παραμένει η σύγκριση προσφορών και η αξιολόγηση του κόστους-οφέλους μεταξύ ανακαινισμένων και μη ακινήτων, με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα της επιλογής στέγασης.

Ανταπόκριση: Δημήτριος Σκιαδάς

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