Δωρεάν καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε πλατείες και πάρκα του Πειραιά αυτό το Σαββατοκύριακο

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην Πόλη 2026» με παράσταση θεάτρου σκιών, παιδικό σινεμά, δραστηριότητες για παιδιά και εκδηλώσεις σε πολλαπλές δημοτικές κοινότητες στις 18–19 Ιουλίου.

Περισσότερα δωρεάν γεγονότα στις γειτονιές του Πειραιά

Για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο ο Δήμος Πειραιά φέρνει ψυχαγωγία και δημιουργικές δραστηριότητες σε πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές της πόλης. Το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην Πόλη 2026» στοχεύει να προσφέρει δωρεάν επιλογές για παιδιά και οικογένειες, μετατρέποντας δημόσιους χώρους σε χώρους παιχνιδιού και θεάματος.

Στις 18 και 19 Ιουλίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις, εργαστήρια και προβολές ταινιών προσαρμοσμένες για νεαρό κοινό. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες δημοτικές κοινότητες, ώστε να εξυπηρετηθούν γειτονιές της πόλης χωρίς να χρειάζονται μεγάλες μετακινήσεις.

Σάββατο 18/7 : «Φρούτο-περιπέτειες» στην Παιδική Χαρά Τετρακόμων, δράσεις με την Memesito.gr στο Πάρκο Δηλαβέρη, θέατρο σκιών στο Πάρκο Γεννηματά και παιδικό σινεμά στη γωνία Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού.

: «Φρούτο-περιπέτειες» στην Παιδική Χαρά Τετρακόμων, δράσεις με την Memesito.gr στο Πάρκο Δηλαβέρη, θέατρο σκιών στο Πάρκο Γεννηματά και παιδικό σινεμά στη γωνία Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού. Κυριακή 19/7: αφηγήσεις «Καλοκαιρινές Ιστορίες από τον Βυθό» στην Πλατεία Παύλου Μελά, ξανά Memesito.gr σε άλλη παιδική χαρά, παράσταση «Γοργόνες και Ναύτες» και προβολή «Trolls Band Together» στην Πλατεία Πηγάδας.

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι ελεύθερη. Ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες, προσφέροντας ασφαλείς και δωρεάν επιλογές ψυχαγωγίας για παιδιά όλων των ηλικιών.

Ημέρα Ώρα Τοποθεσία Δραστηριότητα Σάββατο 18/7 20:00 Παιδική Χαρά Τετρακόμων Φρούτο-περιπέτειες Σάββατο 18/7 20:00 Πάρκο Δηλαβέρη Δράσεις Memesito.gr Σάββατο 18/7 20:30 Πάρκο Γεννηματά Θέατρο Σκιών Κυριακή 19/7 20:00 Πλατεία Παύλου Μελά Καλοκαιρινές Ιστορίες από τον Βυθό Κυριακή 19/7 21:00 Πλατεία Πηγάδας Παιδικό Σινεμά – «Trolls Band Together»

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις ο Δήμος παραπέμπει στη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 4053460 και ηλεκτρονική διεύθυνση: pubrelations@piraeus.gov.gr. Οι κάτοικοι μπορούν να απευθυνθούν εκεί για λεπτομέρειες σχετικά με ώρες, πρόσβαση και ειδικές ανάγκες.

Η διοργάνωση δίνει έμφαση στην προσβασιμότητα των εκδηλώσεων και στην αξιοποίηση δημόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Σε πρακτικό επίπεδο, οι γονείς θα βρουν σε κάθε γειτονιά μια επιλογή ψυχαγωγίας που δεν επιβαρύνει οικονομικά και διευκολύνει τη συμμετοχή οικογενειών με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης.

Η συνέχεια του προγράμματος αναμένεται και τις επόμενες εβδομάδες, με ανάλογες δράσεις σε άλλες γειτονιές του Δήμου, ενισχύοντας την καλοκαιρινή δραστηριότητα σε όλη την πόλη.