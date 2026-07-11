Επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά: κατάσχεση όπλων και ναρκωτικών σε έρευνα στην Αττική

Κατά τη διάρκεια νόμιμης έρευνας παρουσία εισαγγελικής λειτουργού εντοπίστηκαν όπλα, πλήθος φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και εξοπλισμός σχετικός με διακίνηση. Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προχώρησαν την Παρασκευή 10/7 σε νόμιμη έρευνα σε κατοικία στην Αττική, παρουσία εισαγγελικής λειτουργού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.) και σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών (Κ9) της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν τόσο όπλα και πυρομαχικά όσο και ποσότητες φυτικής κάνναβης και είδη που συνήθως σχετίζονται με επεξεργασία ή διακίνηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, στα ευρήματα περιλαμβάνονται:

Όπλα και πυρομαχικά: ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια 9mm, 47 επιπλέον φυσίγγια 9mm σε κουτί, καθώς και δύο ναυτικές φωτοβολίδες ερυθρού χρώματος.

ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια 9mm, επιπλέον φυσίγγια 9mm σε κουτί, καθώς και δύο ναυτικές φωτοβολίδες ερυθρού χρώματος. Ξιφίδιο και συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης: σπαθί με μήκος λάμας 46,5 εκατοστά και μία συσκευή TASER.

σπαθί με μήκος λάμας και μία συσκευή TASER. Ναρκωτικά και εξοπλισμός: πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 331 γρ., επιπλέον συσκευασία με κάνναβη και καπνό βάρους 23 γρ., τρίφτης με 13 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χειρόγραφες σημειώσεις.

Αστυνομική διαδικασία και νομικό πλαίσιο

Η προανάκριση για την υπόθεση ανατέθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναζητείται ημεδαπός στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παραβάσεις των νόμων 4139/2013 (περί εξαρτησιογόνων ουσιών) και 2168/1993 (περί όπλων). Δεν ανακοινώθηκαν προς το παρόν λεπτομέρειες για την ταυτότητα του υπόπτου ή για ενδεχόμενες προσαγωγές.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Η επιχείρηση δείχνει την ενεργή παρουσία και συντονισμό λιμενικών και ειδικών ομάδων στην περιοχή, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής. Για τους κατοίκους του Πειραιά και της ευρύτερης Αττικής, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι γίνονται στοχευμένες ενέργειες με βάση πληροφορίες, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για εγρήγορση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Σημαντικά κατασχεθέντα αντικείμενα Κατηγορία Περιγραφή / Ποσότητα Πιστόλι και φυσίγγια 1 πιστόλι, γεμιστήρας, 2 + 47 φυσίγγια 9mm Λοιπά όπλα Σπαθί (λάμα 46,5 εκ.), TASER, 2 ναυτικές φωτοβολίδες Ναρκωτικά 331 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, 23 γρ. μείγμα κάνναβης-καπνού, τρίφτης 13 γρ. Εξοπλισμός Ζυγαριά ακριβείας, χειρόγραφες σημειώσεις

Οι πολίτες που έχουν σχετικές πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται και τυχόν πρόσθετα ευρήματα ή κινήσεις θα ανακοινωθούν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Δημήτριος Σκιαδάς, Ανταποκριτής στον Πειραιά — Show Time CY