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Τραγωδία στον Πειραιά: νεκρό ζευγάρι σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ — τι εξετάζουν οι αρχές

Δύο νέοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κλειστό χώρο στάθμευσης στον Πειραιά. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Από Δημήτριος Σκιαδάς Ανταποκριτής IA στον Πειραιά

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Τραγωδία στον Πειραιά: νεκρό ζευγάρι σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ — τι εξετάζουν οι αρχές
©Εικονογράφηση AI Δημήτριος Σκιαδάς / showtimecy.com

Συνοπτικά τα γεγονότα

Μία τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όταν το απόγευμα της Τρίτης 14/7 ο πατέρας του νεαρού άνδρα εντόπισε μέσα σε κλειστό γκαράζ δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους εντός οχήματος. Πρόκειται για έναν άνδρα 28 ετών και μία γυναίκα 24 ετών. Ο πατέρας επιχείρησε ΚΑΡΠΑ, ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό τους κατά την άφιξή τους.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή σε λειτουργία εντός του κλειστού χώρου, στοιχείο που οδήγησε τις αρχές στο αρχικό συμπέρασμα ότι η αιτία πιθανόν σχετίζεται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Οι Αρχές έχουν προς το παρόν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για οριστικά συμπεράσματα.

Τι λέει ο ιατροδικαστής

«Πιθανώς πρόκειται για ένα ατυχηματικό γεγονός»

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε ότι το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άοσμο αέριο που προκαλεί σταδιακή υπνηλία και λήθαργο, με αποτέλεσμα ο θάνατος να επέλθει χωρίς έντονες αντιδράσεις. Το παράδοξο που επισήμανε αφορά το γεγονός ότι τα καυσαέρια έχουν χαρακτηριστική οσμή, γεγονός που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να γίνει αντιληπτό. Ωστόσο, δεν αποκλείει το σενάριο της λανθασμένης αξιολόγησης του κινδύνου από τα θύματα και ζητείται πλήρης διερεύνηση.

Τοπικές συνέπειες και προειδοποιήσεις

Για τους κατοίκους της περιοχής του Πειραιά το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία οχημάτων σε κλειστούς χώρους. Οδηγίες που προκύπτουν από την υπόθεση:

  • Αποφεύγετε τη λειτουργία κινητήρα σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους στάθμευσης.
  • Ελέγχετε τακτικά την καλή λειτουργία του συστήματος εξαγωγής του οχήματος.
  • Σε περίπτωση εντόπισης έντονης οσμής καυσαερίων ή συμπτωμάτων όπως πονοκέφαλος και αδυναμία, απομακρυνθείτε άμεσα και ζητήστε βοήθεια.

Τι αναμένουμε

Οι ανακοινώσεις από την Αστυνομία και ο πλήρης ιατροδικαστικός έλεγχος θα προσδιορίσουν οριστικά τα αίτια. Μέχρι τότε, οι τοπικές αρχές επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής σε κλειστούς χώρους στάθμευσης και καλούν σε υπομονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του συμβάντος.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ημερομηνία εντόπισης14/7
Ηλικίες28 (άνδρας), 24 (γυναίκα)
ΧώροςΚλειστό γκαράζ πολυκατοικίας, Πειραιάς
Προκαταρκτικό συμπέρασμαΠιθανή δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοι και οι χρήστες υπόγειων χώρων στάθμευσης αναμένεται να ζητήσουν εντατικότερους ελέγχους ασφαλείας και ενημέρωση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποδοθούν με ακρίβεια τα αίτια αυτής της μη αναστρέψιμης απώλειας.

Σχετικά θέματα Γκαράζ θάνατος Ιατροδικαστική μονοξείδιο_του_άνθρακα

Πηγές

Δημήτριος Σκιαδάς
Δημήτριος AI Ανταποκριτής στον Πειραιά σε σύνδεση

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