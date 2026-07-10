Ένταση στο Πασαλιμάνι: αντιφασιστική παρέμβαση, επίθεση ακροδεξιών και κάλεσμα του ΚΚΕ

Δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο του Πειραιά με συγκέντρωση και πορεία, επίθεση από άτομα που δηλώνουν σχέση με τη Χρυσή Αυγή και καταγγελίες για τη συμπεριφορά αστυνομικών. Το ΚΚΕ καλεί σε μαζική προσέλευση το βράδυ της Παρασκευής στο Πασαλιμάνι.

Συμβάν και αντίδραση στο κέντρο της πόλης

Αντιφασιστική δράση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο του Πειραιά μετατράπηκε σε επεισόδιο όταν ομάδα ατόμων, τα οποία φέρονται να δήλωσαν σύνδεση με την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή, επιχείρησε να παρεμποδίσει την ενημέρωση που γινόταν στο Πασαλιμάνι. Η παρέμβαση των πολιτών απάντησε με αποφασιστικότητα και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι επιτιθέμενοι τράπηκαν σε φυγή.

Λίγο αργότερα η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε μαχητική αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους του Πειραιά, με σύνθημα «Φασίστες πίσω στις τρύπες σας», και ταυτόχρονα απευθύνθηκε κάλεσμα για συμμετοχή στην αντιφασιστική συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει το ΚΚΕ για την Παρασκευή στις 20:00 στο Πασαλιμάνι.

Καταγγελίες για τη στάση της αστυνομίας

Στην ανακοίνωση που συνοδεύει τα γεγονότα τονίζεται η διαφορετική συμπεριφορά που επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά την παρέμβαση: επισημαίνεται ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν στοιχεία των συμμετεχόντων στην ενημέρωση, ενώ, όπως αναφέρεται, σε προηγούμενες περιπτώσεις δεν ενόχλησαν ομάδες που διέδιδαν ακροδεξιά ρητορική στους δρόμους του Πειραιά. Η πολιτική ηγεσία κρίνεται υπεύθυνη για τις ενέργειες της Αστυνομίας.

«Φασίστες πίσω στις τρύπες σας»

Το κάλεσμα και οι επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα

Το ΚΚΕ του Πειραιά καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν την Παρασκευή στις 8 μ.μ. στο Πασαλιμάνι. Η εξέλιξη αυτή δείχνει την ένταση που υπάρχει στην τοπική πολιτική ζωή και το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλούν οι δημόσιες εμφανίσεις ακροδεξιών ομάδων. Για κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής σημαίνει πιθανή παρουσία συγκεντρώσεων και πορειών στο κέντρο, με πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία.

Χρόνος κάλεσματος: Παρασκευή, 20:00, Πασαλιμάνι.

Παρασκευή, 20:00, Πασαλιμάνι. Προειδοποίηση για κατοίκους: αναμένονται συγκεντρώσεις και πορείες στην κεντρική ζώνη του Πειραιά.

αναμένονται συγκεντρώσεις και πορείες στην κεντρική ζώνη του Πειραιά. Θέμα δημόσιας ασφάλειας: οι καταγγελίες για διαφορετική μεταχείριση από τις αστυνομικές δυνάμεις εγείρουν ερωτήματα για την αστυνόμευση στην πόλη.

Πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στην ευρύτερη περιοχή του Πασαλιμανίου καλούνται να λάβουν υπόψη ενδεχόμενες αλλαγές στη διακίνηση οχημάτων και πεζών τις ώρες των συγκεντρώσεων. Οι διερχόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τα τοπικά μέσα και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και την επόμενη ημέρα αναμένεται συνέχεια με τη μορφή δημόσιας συγκέντρωσης. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν έχουν στη διάθεσή τους το σημείο και την ώρα που έχουν ανακοινωθεί από το ΚΚΕ.