Δύο νεκροί σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά: εξετάζεται δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα

Νεκροί βρέθηκαν το πρωί σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά μια 24χρονη και ένας 28χρονος. Οι αρχές αποκλείουν προς το παρόν εγκληματική ενέργεια και παραγγέλλουν νεκροψία-νεκροτομή. Το κυρίαρχο σενάριο είναι θάνατος από αναθυμιάσεις, με πιθανή εμπλοκή του κλιματιστικού και του αυτοκινήτου.

Τι συνέβη

Ένα νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Τρίτης σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Πρόκειται για μία 24χρονη και έναν 28χρονο. Ο πατέρας του 28χρονου τους εντόπισε και επιχείρησε να παράσχει βοήθεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Πρώτες εκτιμήσεις των αρχών

Οι αστυνομικές και διωκτικές αρχές έχουν αποκλείσει προς το παρόν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στα σώματα των δύο νέων. Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Το επικρατέστερο σενάριο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, το πιο πιθανό είναι ότι οι δύο νέοι υπέκυψαν σε δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις. Ο χώρος ήταν κλειστός, το αυτοκίνητο βρισκόταν σε λειτουργία και το κλιματιστικό ήταν ενεργοποιημένο. Υπάρχει η εκτίμηση ότι το κλιματιστικό μετέφερε στο εσωτερικό του γκαράζ καυσαέρια από τον κινητήρα, με αποτέλεσμα οι παθόντες να εκτεθούν σε επικίνδυνα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

Κλειστός χώρος : αυξάνει τον κίνδυνο συσσώρευσης επικίνδυνων αερίων.

: αυξάνει τον κίνδυνο συσσώρευσης επικίνδυνων αερίων. Όχημα σε λειτουργία : πιθανή πηγή εκπομπής καυσαερίων.

: πιθανή πηγή εκπομπής καυσαερίων. Κλιματιστικό σε λειτουργία: ενδεχόμενος τρόπος μεταφοράς αναθυμιάσεων στο εσωτερικό.

Διάρκεια και επόμενα βήματα

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει το σενάριο της δηλητηρίασης από CO. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν θα ανακοινωθούν επίσημα συμπεράσματα. Η έρευνα συνεχίζεται για να επιβεβαιωθούν τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με κλειστούς χώρους όπου λειτουργεί θερμική μηχανή ή υπάρχει τροφοδοσία αέρα από εξωτερικές συσκευές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφιστούν την προσοχή σε:

Μη χρήση οχημάτων σε κλειστά ή ανεπαρκώς αεριζόμενα γκαράζ.

Προσοχή στη συντήρηση και εγκατάσταση κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού.

Άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων όπως ζαλάδα, πονοκέφαλος ή ναυτία.

Τοπικές συνέπειες

Η τραγωδία επηρεάζει την τοπική κοινότητα, ιδιαίτερα τους κατοίκους πολυώροφων συγκροτημάτων και τους χρήστες ιδιωτικών γκαράζ. Εκτιμάται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εντείνουν τους ελέγχους σε παρόμοιες περιπτώσεις και θα ενημερώσουν σχετικά με μέτρα αυτοπροστασίας. Για τους οικείους των δύο νέων αναμένονται οι επίσημες ιατροδικαστικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα στις διαδικασίες ταφής και τυχόν διοικητικών ενεργειών.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες 24 και 28 ετών Τόπος κλειστό γκαράζ στον Πειραιά Εκκρεμεί Νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών. Οι κάτοικοι της περιοχής θα ενημερωθούν άμεσα μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.