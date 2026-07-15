Δυσοσμία και κενά ελέγχου απειλούν το περιβάλλον του Κερατσίνι

Έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη αποκαλύπτουν έλλειμμα ελέγχου και απουσία θεσμοθετημένων ορίων για συστατικά που προκαλούν δυσοσμία στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη Κερατσινίου–Δραπετσώνας.

Προβλήματα ατμοσφαιρικής όχλησης και διοικητικά κενά

Έγγραφα που προέκυψαν μετά από επικοινωνία του Συνηγόρου του Πολίτη με τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες καταγράφουν ότι οι κατοίκοι του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας συνεχίζουν να υφίστανται έντονη δυσοσμία και συμπτώματα όπως τσούξιμο ματιών και αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τους υπεύθυνους ρύπους και τα όρια εκπομπών που να επιτρέπουν τη βεβαίωση περιβαλλοντικής παράβασης.

Στην αλληλογραφία διάρκειας ενός έτους καταγράφεται ότι ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην παράκτια ζώνη μετρούν οι ίδιες τις εκπομπές αερίων στους καπναγωγούς και τα φίλτρα τους, αντί να διεξάγονται ανεξάρτητοι έλεγχοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή την Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, για σειρά χημικών ενώσεων που ευθύνονται για τη δυσοσμία δεν έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές.

Απουσία θεσμοθετημένων ορίων για πολλές πτητικές οργανικές ενώσεις (εκτός βενζολίου).

για πολλές πτητικές οργανικές ενώσεις (εκτός βενζολίου). Αυτομετρήσεις εκπομπών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, χωρίς αντικειμενικό τρίτο φορέα.

εκπομπών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, χωρίς αντικειμενικό τρίτο φορέα. Καταγγελίες κατοίκων και κινητοποιήσεις στη Δραπετσώνα που ζητούν την απομάκρυνση βιομηχανιών.

Ο Δήμος Κερατσινίου–Δραπετσώνας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας υγρών καυσίμων και επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων, για την οποία το ΥΠΕΝ είχε εγκρίνει άδεια λειτουργίας πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και είχε προηγηθεί τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δύο χρόνια νωρίτερα.

«δεν έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές εκπομπής για μια σειρά από χημικές ενώσεις που προκαλούν δυσοσμία»

Το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι, χωρίς θεσμοθετημένα όρια, ακόμα και όταν καταδειχθεί ότι συγκεκριμένες δραστηριότητες εκπέμπουν τέτοιες ουσίες, δεν είναι δυνατή η νομικά τεκμηριωμένη βεβαίωση όχλησης και η επιβολή περιβαλλοντικής παράβασης. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ευρέως αποδεκτές τιμές ποιότητας ατμόσφαιρας για πτητικές οργανικές ενώσεις, με εξαίρεση το βενζόλιο, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες αξιολόγησης και δημόσιας ενημέρωσης για το πραγματικό επίπεδο κινδύνου.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκη για διαφάνεια

Οι κάτοικοι του Κερατσινίου αντιμετωπίζουν καθημερινά όχληση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγεία τους. Η έλλειψη σαφούς πλαισίου για τις εκπομπές και η πρακτική να μετρούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις τα δικά τους στοιχεία επιτείνουν την ανησυχία και δυσκολεύουν τις τοπικές αρχές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις καταγγελίες.

Οι δημοτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα για απομάκρυνση βιομηχανικών εγκαταστάσεων από την παραλιακή ζώνη υπογραμμίζουν την ανάγκη για συντονισμένη παρέμβαση: ανεξάρτητοι μετρητικοί έλεγχοι, πλήρης κατάλογος ουσιών προς παρακολούθηση και καθορισμός οριακών τιμών όπου ενδείκνυται.

Ημερομηνία Γεγονός Φεβρουάριος 2025 Επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη προς Δήμο, Περιφέρεια, Σώμα Επιθεωρητών Ιανουάριος 2015 Έγκριση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία υγρών καυσίμων 2013 (δύο χρόνια πριν) Τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Για τους κατοίκους του Κερατσινίου, η προτεραιότητα παραμένει η σαφής απάντηση στο ερώτημα τι ακριβώς εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα και αν αυτά τα επίπεδα απειλούν την υγεία. Η τρέχουσα τεκμηρίωση δείχνει κενά στη νομοθεσία και στις επιθεωρήσεις, αλλά και έλλειψη διαφάνειας ως προς τις μετρήσεις. Η τοπική κοινωνία ζητάει ανεξάρτητους ελέγχους, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και θεσμικές παρεμβάσεις ώστε να αποκατασταθεί η δυνατότητα νομικής αντιμετώπισης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μέχρι να υπάρξει σαφής ρύθμιση και αποτελεσματικοί έλεγχοι, οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε όχληση χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία τους.