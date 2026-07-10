Έφυγε από τη ζωή η Μαριέττα Εκκεκάκη — στέλεχος της τοπικής εκπαίδευσης και πολιτισμού

Η τοπική κοινότητα του Ρεθύμνου αποχαιρετά τη Μαριέττα Εκκεκάκη, αναγνωρισμένη καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, συγγραφέα και στενή συνεργάτιδα του Παραρτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων Ρεθύμνης. Η προσφορά της στην εκπαίδευση και την τοπική πολιτιστική μνήμη αφήνει κενό που θα γίνει αισθητό στην πόλη.

Ανακοίνωση και τοπικές επιπτώσεις

Η απώλεια της Μαριέττας Εκκεκάκη συγκλονίζει το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον του Ρεθύμνου. Η εκδημία της έρχεται σε μια περίοδο που πολλά από τα έργα της παραμένουν βασική πηγή πληροφόρησης για την τοπική ιστορία και την εκπαιδευτική παράδοση. Η παρουσία της, τόσο ως καθηγήτρια όσο και ως εφόρου αρχείου και μέλους της διοίκησης του τοπικού παραρτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων, την καθιστούσε κεντρική φυσιογνωμία στον χώρο της πολιτιστικής διαχείρισης της πόλης.

Ως καθηγήτρια της Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, δίδαξε σε γυμνάσια του Ρεθύμνου και του νομού, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη των μαθητών της. Η εκπαιδευτική της πρακτική χαρακτηριζόταν από ευπρέπεια, απαιτητικότητα στη γνώση και στοργή προς τους μαθητευόμενους, στοιχεία που πολλοί πρώην μαθητές αναφέρουν ως καθοριστικά για την εξέλιξή τους.

Εργογραφία και αρχειακή δουλειά

Στον τομέα της έρευνας και του γραπτού λόγου, η Μαριέττα συνέγραψε έργα σημαντικά για την τοπική ιστοριογραφία και τη σύνδεση της εκπαιδευτικής παράδοσης με την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Ανάμεσα στα αναφερόμενα έργα ξεχωρίζει το βιβλίο «Η Γαλλική Σχολή Καλογραιών στη Χαλέπα Χανίων 1852-1983», καθώς και ο Α΄ τόμος με τίτλο «Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα Ρεθύμνου», στον οποίο κατέβαλε πολυετή και επίμονη έρευνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχε ήδη προετοιμασία για την ύλη του Β΄ τόμου.

Ρόλος Τομέας Καθηγήτρια Γαλλική γλώσσα, γυμνάσια Ρεθύμνου και νομού Έφορος Αρχείου Παράρτημα Λυκείου των Ελληνίδων Ρεθύμνης Μέλος Δ.Σ. Παράρτημα Λυκείου των Ελληνίδων Ρεθύμνης Συγγραφέας Εργασίες τοπικής ιστορίας και εκπαιδευτικής παράδοσης

Η κοινωνική και οικογενειακή διάσταση

Η σχέση της με τον αειμνήστο Γεώργιο Εκκεκάκη αποτέλεσε σημαντικό σταθερό σημείο στην προσωπική και δημιουργική της πορεία. Από αυτή τη συμβίωση προέκυψαν τα παιδιά της, Παντελής και Λίζα, που περιγράφονται ως καταξιωμένες προσωπικότητες στην τοπική κοινότητα και συνεχίζουν να τιμούν την πόλη με τη δράση τους.

Η προσφορά της δεν περιοριζόταν στην ακαδημαϊκή ή αρχειακή εργασία· πολλοί την αναφέρουν ως υπόδειγμα διδασκαλίας, άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη μαθητών και συναδέλφων. Η εκτίμηση αυτή αντανακλάται στο πλήθος εκείνων που συνέτρεχαν κοντά της καθημερινά, δείγμα της σταθερής σχέσης της με την τοπική κοινωνία.

Εκπαιδευτική επιρροή: βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στους μαθητές και το σχολικό περιβάλλον.

βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στους μαθητές και το σχολικό περιβάλλον. Αρχειακό έργο: συλλογή και τεκμηρίωση που ενισχύει την τοπική ιστορική γνώση.

συλλογή και τεκμηρίωση που ενισχύει την τοπική ιστορική γνώση. Πολιτιστική συμμετοχή: ενεργός ρόλος στο Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύμνης.

Η απουσία της θα γίνει αισθητή στις σχολικές αίθουσες, στα αρχεία και στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες της πόλης. Για την τοπική κοινωνία, η κληρονομιά της αποτελεί καθαρά δημόσιο αγαθό: βιβλία, αρχεία και αναμνήσεις που θα συνεχίσουν να φωτίζουν πτυχές της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας του Ρεθύμνου.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι φορείς του τόπου και όσοι διαχειρίζονται τα αρχεία και τις εκδόσεις της θα κληθούν να διαφυλάξουν και να κλιμακώσουν τη διάδοση των εργασιών της, ώστε η έρευνα και τα ευρήματα να παραμείνουν προσβάσιμα στους πολίτες και τους μελετητές.