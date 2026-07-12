Έκπτωση στα καύσιμα το καλοκαίρι: τι περιλαμβάνει το σχέδιο και ποιοι θα ωφεληθούν

Η κυβέρνηση και τα διυλιστήρια Helleniq Energy και Motor Oil συμφωνούν προσωρινή μείωση στην αντλία — 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο diesel — έως το τέλος Αυγούστου, με άμεσο όφελος για τους κατοίκους των νησιών.

Μέτρο για φθηνότερα καύσιμα με συμμετοχή ιδιωτών

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή προσωρινής μείωσης στην τιμή της βενζίνης και του diesel, με στόχο να κατεβάσει το κόστος μετακίνησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και 5 λεπτών ανά λίτρο στο diesel κίνησης, με ισχύ έως το τέλος Αυγούστου.

Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τα ελληνικά διυλιστήρια Helleniq Energy και Motor Oil, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με πόρο που αναφέρεται στα 40 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση αναμένεται να διευκρινίσει τον τρόπο εφαρμογής την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ώστε η μείωση να αντανακλάται άμεσα στις αντλίες.

Για τη Ρόδο και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου το μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία: οι τιμές των καυσίμων είχαν φτάσει σε επίπεδα άνω των 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, με αναφορά σε τιμή έως και 2,185 ευρώ το λίτρο σε ορισμένες περιπτώσεις. Η εφαρμογή της έκπτωσης αναμένεται να επιφέρει άμεση ανακούφιση στους οδηγούς και να μειώσει το κόστος των μετακινήσεων και των επαγγελματικών δαπανών μεταφορών κατά την περίοδο αιχμής.

Έκπτωση: 10 λεπτά/λίτρο (αμόλυβδη), 5 λεπτά/λίτρο (diesel)

10 λεπτά/λίτρο (αμόλυβδη), 5 λεπτά/λίτρο (diesel) Διάρκεια: έως το τέλος Αυγούστου 2026 (περίπου 45 ημέρες αιχμής)

έως το τέλος Αυγούστου 2026 (περίπου 45 ημέρες αιχμής) Χρηματοδότηση: Helleniq Energy και Motor Oil, συνολικά 40 εκατ. ευρώ

Helleniq Energy και Motor Oil, συνολικά 40 εκατ. ευρώ Ανακοινώσεις: εξειδίκευση μηχανισμού εφαρμογής στις 13 Ιουλίου 2026

Η πρωτοβουλία έρχεται σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας λόγω των μεταβολών στην αγορά πετρελαίου, παράγοντα που έχει πιέσει ανοδικά τις τιμές. Η εμπλοκή των δύο διυλιστηρίων παρουσιάζεται ως μέσο αποφόρτισης της καταναλωτικής πίεσης χωρίς την άμεση επιβάρυνση των δημοσιονομικών του κράτους.

Τοπικά, το θέμα αποκτά πρακτικές προεκτάσεις: μειωμένα κόστη μετακινήσεων για τους κατοίκους, δυνατότητα ελαφρύτερου φορτίου για επαγγελματίες μεταφορείς και τουριστικές επιχειρήσεις, και πιθανή μείωση του κόστους μεταφοράς αγαθών προς τα νησιά. Παράλληλα, για να αποτυπωθεί άμεσα το όφελος στην αντλία απαιτείται σαφής και συνεπής μηχανισμός εφαρμογής που θα διασφαλίζει ότι η έκπτωση μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή και δεν απορροφάται από ενδιάμεσους.

Παράμετρος Τιμή/Πληροφορία Έκπτωση αμόλυβδη 0,10 € / λίτρο Έκπτωση diesel 0,05 € / λίτρο Διάρκεια Έως τέλους Αυγούστου 2026 Χρηματοδότηση Helleniq Energy, Motor Oil — 40.000.000 €

Κρίσιμος παράγοντας για τους καταναλωτές της Ρόδου θα είναι η διαφάνεια στην εφαρμογή: πώς και πότε θα αποτυπωθεί η μείωση στις τιμές αντλίας, καθώς και η διάρκεια της παρέμβασης σε σχέση με τις μεταβολές της διεθνούς αγοράς. Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις του νησιού αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τις λεπτομέρειες των ανακοινώσεων της Δευτέρας για να προσαρμόσουν τις κινήσεις τους στην υπόλοιπη τουριστική περίοδο.