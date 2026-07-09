Έκτακτη μεταβολή καιρού στην Καβάλα: βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου στον νομό Καβάλας, με πρώτα φαινόμενα από τις πρωινές ώρες, ενίσχυση βορείων ανέμων και πιθανές τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι.

Σύντομη περιγραφή της εξέλιξης

Σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας την Πέμπτη 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρώτες πρωινές ώρες, κινούμενα από τα βορειοδυτικά και σταδιακά επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του νομού.

Παράλληλα αναμένονται βόρειοι άνεμοι που σε τοπικά διαστήματα θα ενισχυθούν, παράγοντας που θα συμβάλει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ημέρας και επικινδυνότητα

Μετά το πρωινό πέρασμα των φαινομένων, θα υπάρξουν διαστήματα βελτίωσης. Ωστόσο, από το μεσημέρι έως και το απόγευμα αναμένεται νέα αστάθεια με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως πάνω από τους ορεινούς όγκους.

Υψηλή πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων σε ορεινές περιοχές και σε πεδινές ζώνες κοντά σε ορεινές περιοχές.

εμφάνισης φαινομένων σε ορεινές περιοχές και σε πεδινές ζώνες κοντά σε ορεινές περιοχές. Αυξημένη πιθανότητα στις περισσότερες περιοχές του νομού Καβάλας.

στις περισσότερες περιοχές του νομού Καβάλας. Μικρότερη πιθανότητα στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού και στη Θάσο.

Στις ζώνες όπου είναι αυξημένη η πιθανότητα καταιγίδων, δεν αποκλείονται τοπικά έντονα αλλά σύντομης διάρκειας φαινόμενα. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, ιδιαίτερα όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις ή δραστηριότητες σε ορεινές περιοχές.

Σημείο προσοχής για τους κατοίκους

Η αλλαγή των ανέμων σε βόρειους και η πτώση της θερμοκρασίας μπορούν να επηρεάσουν τις παραλιακές και ορεινές δραστηριότητες, τις μετακινήσεις με μοτοσυκλέτα και τα μικρά σκάφη αναψυχής. Συνιστάται σε όσους έχουν εξωτερικές εργασίες ή προγραμματισμένες εκδρομές να ελέγχουν τα δελτία πρόγνωσης και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Χρονικό διάστημα Κύρια φαινόμενα Πρώτες πρωινές ώρες Έναρξη βροχών από βορειοδυτικά Μεσημέρι - απόγευμα Αναζωπύρωση αστάθειας, τοπικές βροχές και καταιγίδες Καθ’ όλη τη διάρκεια Ενίσχυση βορείων ανέμων, πτώση θερμοκρασίας

Οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης θα ενημερώνουν για τυχόν νέες οδηγίες. Για πρακτικούς λόγους, όσοι βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές ή σκοπεύουν να μετακινηθούν σε ορεινές ζώνες πρέπει να έχουν υπόψη τους την πιθανότητα έντονων αλλά σύντομων φαινομένων.

Πηγές: τοπικές μετεωρολογικές προβλέψεις για τον νομό Καβάλας και ανακοινώσεις τοπικών μέσων.