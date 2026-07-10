Ένοπλη επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας: δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες στην περιοχή Les Moulins

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στην κεντρική πλατεία της συνοικίας Les Moulins στη Νίκαια της Γαλλίας. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και αναζητούν τους δράστες.

Σύντομη ενημέρωση για τους κατοίκους της Νίκαιας

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Les Moulins της πόλης Νίκαια στη Γαλλία, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Περίπου στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα φέρονται να άνοιξαν πυρ στην κεντρική πλατεία της συνοικίας και στη συνέχεια διέφυγαν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με έναν από αυτούς να αναφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση από τις πρώτες πληροφορίες. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν σε εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Τοπικά μέσα και η ηλεκτρονική έκδοση της Nice-Matin μεταδίδουν ότι πρόκειται για το τρίτο περιστατικό πυροβολισμών στη Νίκαια μέσα σε τέσσερις ημέρες.

«νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών»

Στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, σχολίασε το συμβάν χαρακτηρίζοντάς το ως «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών». Οι τοπικές αρχές, όπως αναφέρουν οι ανακοινώσεις, για κάποιο διάστημα απαγόρευσαν την έξοδο των μαθητών από σχολεία στην πληττόμενη ζώνη, έως ότου κριθεί ασφαλής η αποχώρηση.

Για τους κατοίκους της ελληνικής Νίκαιας η εξέλιξη είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα λόγω του κοινού τοπωνυμίου και των πιθανών επιπτώσεων σε ταξιδιώτες, σχέσεις πόλεων-αδελφοποιήσεων και τοπικά δίκτυα μετακίνησης. Οποιαδήποτε ενημέρωση από επίσημες γαλλικές αρχές ή προξενικές υπηρεσίες για Έλληνες πολίτες στην περιοχή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Χρονικό : Πυροβολισμοί περίπου στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

: Πυροβολισμοί περίπου στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Θύματα : 2 νεκροί, 4 τραυματίες (ένας σε κρίσιμη κατάσταση).

: 2 νεκροί, 4 τραυματίες (ένας σε κρίσιμη κατάσταση). Έρευνα: Δράστες διέφυγαν μετά το περιστατικό, σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό.

Στοιχείο Αριθμός Νεκροί 2 Τραυματίες 4 Κρίσιμη κατάσταση 1

Τα τοπικά μέσα της Νίκαιας μεταδίδουν ότι μετά τους πυροβολισμούς οι δράστες εγκατέλειψαν τον τόπο του συμβάντος. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πληγείσα ζώνη και πραγματοποιεί ελέγχους σε κοντινούς δρόμους και σημειολογικούς κόμβους μετακίνησης. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την προσέγγιση στην περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Η επικρατούσα ανησυχία στις τοπικές κοινότητες προκαλείται και από τη διαδοχικότητα περιστατικών βίας που αναφέρθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στην ίδια πόλη. Η εξέλιξη της έρευνας και όποια επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία της Νίκαιας ή τις διωκτικές αρχές της Γαλλίας θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε επίπεδο ασφάλειας και ενημέρωσης.

Σε τοπικό επίπεδο, συνιστάται στους κατοίκους της περιοχής να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών και, αν σχεδιάζουν ταξίδι προς τη Νίκαια της Γαλλίας, να επικοινωνούν με τις αρμόδιες προξενικές υπηρεσίες για τυχόν οδηγίες ή προειδοποιήσεις.