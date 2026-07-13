Ένταση Δήμου Ρόδου και «δημοκρατικής» για την εικόνα της πόλης εν μέσω τουριστικής αιχμής

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε προσφυγή κατά της «δημοκρατικής» για ρεπορτάζ που έδειξε προβλήματα στην πόλη. Οι φωτογραφίες που ακολούθησαν καταγράφουν σκουπίδια, εγκαταλελειμμένα πάρκα και φθορές σε οδοστρώματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

Διαμάχη για την κατάσταση της πόλης και για το δημοσίευμα

Η δημοτική αρχή της Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε ότι προχωρεί σε προσφυγή κατά της εφημερίδας «δημοκρατική», μετά από ρεπορτάζ που παρουσίασε εικόνες της πόλης. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, η ίδια εφημερίδα δημοσίευσε φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, απεικονίζουν σημεία της Ρόδου με προβλήματα καθαριότητας και αστικής φθοράς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εικόνα που καταγράφηκε περιλαμβάνει: σκουπίδια γύρω από κάδους, ξερά χόρτα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, εγκαταλελειμμένα πάρκα και κατεστραμμένα οδοστρώματα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι μια απλή βόλτα στην πόλη ήταν αρκετή για να αποτυπωθούν αυτά τα προβλήματα.

Θέμα καθαριότητας: φωτογραφίες με σκουπίδια κοντά σε κάδους.

φωτογραφίες με σκουπίδια κοντά σε κάδους. Προβλήματα πρασίνου: ξερά χόρτα και πάρκα σε κακή κατάσταση.

ξερά χόρτα και πάρκα σε κακή κατάσταση. Υποδομές: φθαρμένα οδοστρώματα και ακανόνιστοι κυβόλιθοι που δυσκολεύουν πεζούς και οδηγούς.

Η δημοτική αρχή, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, αμφισβητεί τις εικόνες και προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά, το ρεπορτάζ της 5ης Ιουλίου και οι φωτογραφίες που ακολούθησαν λίγες ώρες μετά την αντίδραση της δημοτικής αρχής, όπως υποστηρίζει η «δημοκρατική», αποτελούν επιτόπια καταγραφή των υπαρκτών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επισκέπτες.

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Για τους κατοίκους της Ρόδου η αντιπαράθεση αυτή δεν αφορά μόνο νομική διαμάχη ανάμεσα σε δημοτική αρχή και μέσα ενημέρωσης. Έχει πρακτική διάσταση: η καθαριότητα, η συντήρηση πάρκων και η κατάσταση των οδικών τμημάτων επηρεάζουν την καθημερινότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων, αλλά και την εικόνα του νησιού σε περίοδο τουριστικής κίνησης.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το ρεπορτάζ επισημαίνει πως δεν χρειάστηκε ειδική έρευνα ή τεχνολογία για την καταγραφή των προβλημάτων —αρκούσε μια σύντομη περιήγηση— εγείρει ερωτήματα ως προς την απτή παρουσία και τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών στην πόλη, ειδικά σε κρίσιμη περίοδο για τον τουρισμό.

Οι κάτοικοι περιμένουν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις για τα σημεία που αναφέρονται και δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η υπόθεση θα λάβει συνέχεια στο πεδίο της δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα παραμένει ανοικτό το ερώτημα για τις πρωτοβουλίες του Δήμου σχετικά με την καθημερινή διαχείριση της καθαριότητας και της συντήρησης δημοσίων χώρων.