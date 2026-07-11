Εντυπωσιακή νίκη της ΑΕ Χαϊδαρίου στο σεραφείο: το Χαϊδάρι ξεκινά με 20-8

Ισχυρό ξεκίνημα για την ΑΕ Χαϊδαρίου
Στην πρεμιέρα της Εθνικής κατηγορίας υδατοσφαίρισης Γυναικών, η ΑΕ Χαϊδαρίου σημείωσε μια ευρεία νίκη επί της ΑΠΚ Νεάπολης με σκορ 20-8. Ο αγώνας διεξήχθη την Παρασκευή στο Σεράφειο κολυμβητήριο και η τοπική ομάδα επέδειξε αποτελεσματικότητα στην επίθεση και σταθερότητα στην άμυνα.
Η εμφάνιση της ομάδας χαρακτηρίστηκε από υψηλό ρυθμό και σαφή υπεροχή στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Η Γκοτζιά αναδείχθηκε σε καθοριστική επιθετική μονάδα, σημειώνοντας 5 γκολ, γεγονός που έδωσε σημαντική ώθηση στο σύνολο.
ΑΠΚ Νεάπολης – ΑΕ Χαϊδαρίου 8-20
Η κατανομή των οκτάλεπτων ήταν 3-6, 1-3, 1-7, 3-4, που αποτυπώνει την αυξανόμενη υπεροχή του Χαϊδαρίου καθώς εξελισσόταν ο αγώνας. Η νίκη αυτή δίνει θετικό μομέντουμ στην ΑΕ Χαϊδαρίου, ειδικά στην προσπάθεια για άνοδο στη Waterpolo League 2 Γυναικών.
Στο ίδιο πρόγραμμα, τον ίδιο απόγευμα, ο Παναθηναϊκός κατέγραψε εμφατική νίκη επί της Νίκης Βόλου με 17-1, ενώ κορυφαία σκόρερ αναδείχτηκε η Γαλιατσάτου με 5 τέρματα. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής διαμορφώνονται έτσι ως εξής:
|Αγώνας
|Σκορ
|Νίκη Βόλου – Παναθηναϊκός
|1-17
|ΑΠΚ Νεάπολης – ΑΕ Χαϊδαρίου
|8-20
Επόμενα βήματα και τοπικός αντίκτυπος
Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/7) προβλέπει νέες αναμετρήσεις με άμεσο ενδιαφέρον για το Χαϊδάρι: η ΑΕ Χαϊδαρίου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο παιχνίδι του διημέρου. Η συνέχεια των αγώνων προσφέρει στην τοπική ομάδα ευκαιρίες για επιβεβαίωση της φόρμας της αλλά και για αξιολόγηση της δυναμικής έναντι ισχυρών αντιπάλων.
- Σημαντικό για τους κατοίκους: οι αγώνες στο Σεράφειο προσελκύουν θεατές και αναδεικνύουν την τοπική αθλητική δραστηριότητα.
- Εγκαταστάσεις: η χρήση του Σεραφείου ενισχύει την προβολή του κολυμβητηρίου ως κέντρο υψηλής ανταγωνιστικότητας.
- Προοπτικές: η νίκη αποτελεί καλό δείγμα για την πορεία της ομάδας στην προσπάθεια ανόδου.
Για τους φίλους του υδατοσφαίρισης στο Χαϊδάρι, η συνέχεια του τουρνουά είναι ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της ΑΕ Χαϊδαρίου και να στηρίξουν την τοπική εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο. Οι επόμενες συναντήσεις θα δείξουν αν η ομάδα μπορεί να διατηρήσει τον ρυθμό και να διεκδικήσει τους στόχους της διοργάνωσης.
Τα πλήρη στατιστικά και οι συνθέσεις των αγώνων είναι διαθέσιμα στις επίσημες καταγραφές των αγώνων.