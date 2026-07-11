Εντυπωσιακή νίκη της ΑΕ Χαϊδαρίου στο σεραφείο: το Χαϊδάρι ξεκινά με 20-8

Η ομάδα υδατοσφαίρισης της ΑΕ Χαϊδαρίου επικράτησε με <strong>20-8</strong> της ΑΠΚ Νεάπολης στην πρεμιέρα της Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, δείχνοντας δυναμική και βάθος ρόστερ εν όψει της προσπάθειας για άνοδο.

Ισχυρό ξεκίνημα για την ΑΕ Χαϊδαρίου

Στην πρεμιέρα της Εθνικής κατηγορίας υδατοσφαίρισης Γυναικών, η ΑΕ Χαϊδαρίου σημείωσε μια ευρεία νίκη επί της ΑΠΚ Νεάπολης με σκορ 20-8. Ο αγώνας διεξήχθη την Παρασκευή στο Σεράφειο κολυμβητήριο και η τοπική ομάδα επέδειξε αποτελεσματικότητα στην επίθεση και σταθερότητα στην άμυνα.

Η εμφάνιση της ομάδας χαρακτηρίστηκε από υψηλό ρυθμό και σαφή υπεροχή στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Η Γκοτζιά αναδείχθηκε σε καθοριστική επιθετική μονάδα, σημειώνοντας 5 γκολ, γεγονός που έδωσε σημαντική ώθηση στο σύνολο.

ΑΠΚ Νεάπολης – ΑΕ Χαϊδαρίου 8-20

Η κατανομή των οκτάλεπτων ήταν 3-6, 1-3, 1-7, 3-4, που αποτυπώνει την αυξανόμενη υπεροχή του Χαϊδαρίου καθώς εξελισσόταν ο αγώνας. Η νίκη αυτή δίνει θετικό μομέντουμ στην ΑΕ Χαϊδαρίου, ειδικά στην προσπάθεια για άνοδο στη Waterpolo League 2 Γυναικών.

Στο ίδιο πρόγραμμα, τον ίδιο απόγευμα, ο Παναθηναϊκός κατέγραψε εμφατική νίκη επί της Νίκης Βόλου με 17-1, ενώ κορυφαία σκόρερ αναδείχτηκε η Γαλιατσάτου με 5 τέρματα. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής διαμορφώνονται έτσι ως εξής:

Αγώνας Σκορ Νίκη Βόλου – Παναθηναϊκός 1-17 ΑΠΚ Νεάπολης – ΑΕ Χαϊδαρίου 8-20

Επόμενα βήματα και τοπικός αντίκτυπος

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/7) προβλέπει νέες αναμετρήσεις με άμεσο ενδιαφέρον για το Χαϊδάρι: η ΑΕ Χαϊδαρίου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο παιχνίδι του διημέρου. Η συνέχεια των αγώνων προσφέρει στην τοπική ομάδα ευκαιρίες για επιβεβαίωση της φόρμας της αλλά και για αξιολόγηση της δυναμικής έναντι ισχυρών αντιπάλων.

Σημαντικό για τους κατοίκους: οι αγώνες στο Σεράφειο προσελκύουν θεατές και αναδεικνύουν την τοπική αθλητική δραστηριότητα.

οι αγώνες στο Σεράφειο προσελκύουν θεατές και αναδεικνύουν την τοπική αθλητική δραστηριότητα. Εγκαταστάσεις: η χρήση του Σεραφείου ενισχύει την προβολή του κολυμβητηρίου ως κέντρο υψηλής ανταγωνιστικότητας.

η χρήση του Σεραφείου ενισχύει την προβολή του κολυμβητηρίου ως κέντρο υψηλής ανταγωνιστικότητας. Προοπτικές: η νίκη αποτελεί καλό δείγμα για την πορεία της ομάδας στην προσπάθεια ανόδου.

Για τους φίλους του υδατοσφαίρισης στο Χαϊδάρι, η συνέχεια του τουρνουά είναι ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της ΑΕ Χαϊδαρίου και να στηρίξουν την τοπική εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο. Οι επόμενες συναντήσεις θα δείξουν αν η ομάδα μπορεί να διατηρήσει τον ρυθμό και να διεκδικήσει τους στόχους της διοργάνωσης.

Τα πλήρη στατιστικά και οι συνθέσεις των αγώνων είναι διαθέσιμα στις επίσημες καταγραφές των αγώνων.