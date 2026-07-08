Επαναλαμβανόμενοι βανδαλισμοί στην παιδική χαρά του Άη Γιώργη Πεταλιώτη ανησυχούν γειτονιά και δήμο

Ο Δήμος Ρεθύμνης καταγγέλλει νέο περιστατικό φθορών στην παιδική χαρά της Καλλιθέας, που χτυπά την ασφάλεια και την καθημερινή χρήση του αναπλασμένου χώρου για τα παιδιά.

Δημόσιος χώρος υπό πίεση

Δεύτερο περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στην παιδική χαρά του Άη Γιώργη Πεταλιώτη, στην περιοχή της Καλλιθέας, γεγονός που έχει σημάνει ανησυχία στη γειτονιά και κινητοποίησε τις υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι φθορές υποβαθμίζουν ένα χώρο που διαμορφώθηκε για την ασφαλή ψυχαγωγία των παιδιών και την κοινωνική χρήση από οικογένειες της περιοχής.

Στην τελευταία εικόνα που κατέγραψαν κάτοικοι και κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα εμφανιζόταν ένα αναποδογυρισμένο παγκάκι, το οποίο είχε τοποθετηθεί γύρω από νεαρό δέντρο. Το αντικείμενο απομακρύνθηκε γρήγορα, όπως τονίζει ο Δήμος, μετά την ενημέρωση συνεργείου που διαμένει στην περιοχή και την αυτοψία που πραγματοποίησε.

«Η χθεσινή εικόνα με το αναποδογυρισμένο παγκάκι... αποτελεί προϊόν της ανεκδιήγητης φαντασίας και κακόβουλης πρόθεσης κάποιων να προσβάλουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα ενός χώρου που προορίζεται να προσφέρει χαρά σε παιδιά και στις οικογένειές τους.»

Η Τεχνική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι διεξάγει τακτικούς ελέγχους συντήρησης και ασφάλειας στον χώρο, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπλασης της πλατείας, εργασίες που απαιτούν χρόνο και οικονομικούς πόρους. Από το δελτίο του Δήμου προκύπτει η επιθυμία να περιοριστούν τέτοια περιστατικά και να προστατευθεί η επένδυση που έγινε στην περιοχή, αλλά και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αντίκτυπος και μέτρα

Οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί έχουν πολλαπλές συνέπειες για την τοπική κοινωνία: μειώνουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης της παιδικής χαράς, αυξάνουν το κόστος συντήρησης και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των γονέων στον δημόσιο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος καλεί τους πολίτες σε σεβασμό της δημόσιας περιουσίας και επισημαίνει την ανάγκη συνεργασίας για την πρόληψη παρόμοιων ενεργειών.

Δράσεις συντήρησης : τακτικοί έλεγχοι από την Τεχνική Υπηρεσία.

: τακτικοί έλεγχοι από την Τεχνική Υπηρεσία. Άμεση αντίδραση : απομάκρυνση αντικειμένων που δημιουργούν κίνδυνο ή φθορά.

: απομάκρυνση αντικειμένων που δημιουργούν κίνδυνο ή φθορά. Κοινωνικό κόστος: επηρεάζεται η καθημερινή χρήση από παιδιά και οικογένειες.

Οι κάτοικοι της Καλλιθέας και οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν και να αναφέρουν ύποπτες συμπεριφορές ή ζημιές, ενώ ο Δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις εργασίες αποκατάστασης. Η προστασία των κοινοχρήστων χώρων παραμένει προτεραιότητα για την τοπική διοίκηση, που έχει επενδύσει στην ανάπλαση της πλατείας και την κατασκευή της σύγχρονης παιδικής χαράς.

Παράμετρος Πληροφορία Τοποθεσία Πλατεία Άη Γιώργη Πεταλιώτη, Καλλιθέα Εμπλεκόμενη υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης Κατάσταση Επαναλαμβανόμενοι βανδαλισμοί, άμεσες αποκαταστάσεις

Η επαγρύπνηση της κοινότητας και η συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για να διατηρηθούν οι δημόσιοι χώροι ασφαλείς και λειτουργικοί. Η προστασία τέτοιων υποδομών εξυπηρετεί την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων του Ρεθύμνου.