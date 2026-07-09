Επετειακό πρόγραμμα 160 χρόνων Αρκαδικής Εθελοθυσίας: ξεκινούν εκδηλώσεις από τον Ιούλιο

Οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία ξεκινούν τον Ιούλιο και θα κορυφωθούν στις 8 Νοεμβρίου με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθητικό διαγωνισμό, υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και δράσεις σε μοναστήρια και δήμους της περιοχής.

Εορτασμός με ευρεία συμμετοχή τοπικών φορέων

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα 160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία ανακοινώθηκε και θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο από Ιούλιο έως Νοέμβριο. Οι επετειακές δράσεις οργανώνονται από κοινού την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ρεθύμνης, με στόχο τον τιμητικό και εκπαιδευτικό εορτασμό της επετείου.

Σημείο κορύφωσης θα είναι η 8η Νοεμβρίου, όταν έχει προγραμματιστεί να παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς αναμένεται ενίσχυση του ιστορικού προβληματισμού και της τοπικής προβολής.

Κύριες δράσεις και ημερομηνίες

Διήμερο έναρξης την 27-28 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, με τιμητική εκδήλωση και εθελοντική αιμοδοσία.

στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, με τιμητική εκδήλωση και εθελοντική αιμοδοσία. Μουσική εκδήλωση στις 28 Ιουλίου, που θα εμπλουτίσει το εορταστικό πρόγραμμα.

Παρουσία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στο Ρέθυμνο από 24 έως 29 Οκτωβρίου, με φιλοξενία στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων και συμβολική μεταφορά στην Ιερά Μονή Αρκαδίου για μία ημέρα.

στο Ρέθυμνο από 24 έως 29 Οκτωβρίου, με φιλοξενία στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων και συμβολική μεταφορά στην Ιερά Μονή Αρκαδίου για μία ημέρα. Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός αφίσας και μικρού μήκους ταινίας, που θα υλοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων πανελλαδικά.

Η εθελοντική αιμοδοσία της 28ης Ιουλίου πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κουρήτες», σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, την Ιερά Μονή Αρκαδίου και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρεθύμνου «Δότες Ζωής».

Ημερομηνία Δράση Χώρος 27/07 Τιμητική εκδήλωση Ιερά Μονή Αρκαδίου 28/07 Εθελοντική αιμοδοσία & μουσική εκδήλωση Ιερά Μονή Αρκαδίου 24–29/10 Φιλοξενία εικόνας Παναγίας Σουμελά Ι.Ν. Τεσσάρων Μαρτύρων (Ρέθυμνο) & Μονή Αρκαδίου Σεπτέμβριος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Εθνικό επίπεδο (Γυμνάσια και Λύκεια) 08/11 Κορύφωση εκδηλώσεων Ρέθυμνο (παρουσία ΠτΔ)

Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει ότι το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιοποιείται σταδιακά, με στόχο την ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών για κάθε μηνιαία δραστηριότητα έως την κορύφωση. Η συμπερίληψη της εικόνας της Παναγίας Σουμελά στο πρόγραμμα προσδίδει θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, ενώ ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή των νέων και στην εκπαιδευτική διάσταση της επετείου.

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου η σειρά αυτών των δράσεων σηματοδοτεί αυξημένη κινητικότητα στη Μονή Αρκαδίου και στο κέντρο της πόλης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, με πιθανές επιπτώσεις σε κυκλοφοριακή οργάνωση, επισκεψιμότητα και τοπική υπηρεσιακή συνεργασία. Οι αρμόδιοι φορείς θα ανακοινώνουν έγκαιρα πρακτικές λεπτομέρειες για τη συμμετοχή, τις ώρες και τις θέσεις των εκδηλώσεων.