Επιχείρηση του Λιμενικού στον Πειραιά: Κατασχέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης, συνελήφθη 47χρονος

Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική εγκατάσταση σε κατ’ οίκον έρευνα. Κατασχέθηκαν συνολικά περίπου 6,890 γραμμάρια σε κύρια δοχεία και επιπλέον συσκευασίες· σχηματίστηκε δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα.

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης στο πλαίσιο προανάκρισης, στελέχη της περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προχώρησαν σε έρευνα σε οικία στην περιοχή του Πειραιά, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τη συνδρομή εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.

Εντοπισμός και κατασχέσεις

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, σε διάφορες συσκευασίες, καθώς και πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας σε αποθηκευτικό χώρο όπισθεν της κύριας οικίας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά κατασχέθηκαν όλα τα ευρήματα και διενεργείται η προανάκριση.

Είδος Συνολικό μικτό βάρος Γυάλινα δοχεία (6 ανισοβαρή) 6.890 γραμμάρια Σακούλα με αποσπάσματα 258 γραμμάρια Νάιλον συσκευασίες (8) 141 γραμμάρια Χάρτινο κυτίο 89 γραμμάρια Πλαστικές συσκευασίες (2) 62 γραμμάρια Νάιλον με κέικ κάνναβης 17 γραμμάρια

Σύλληψη και νομικές ενέργειες

Στη συνέχεια της έρευνας συνελήφθη ένας 47χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η υπόθεση βρίσκεται υπό προανακριτική διερεύνηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Τοπικές επιπτώσεις και πεδίο διερεύνησης

Η εξάρθρωση της συγκεκριμένης εστίας παραγωγής και διακίνησης έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της γειτονιάς, μειώνοντας την πιθανή διακίνηση ναρκωτικών στην τοπική αγορά. Η κατάσχεση της υδροπονικής εγκατάστασης δείχνει οργανωμένο επίπεδο παραγωγής, που θα διερευνηθεί περαιτέρω από τις αρχές για τυχόν σύνδεση με ευρύτερα δίκτυα.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους κατοίκους

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού — η διαδικασία ακολουθήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Κατασχέθηκαν τόσο αποθηκευμένα αποσπάσματα όσο και εξοπλισμός παραγωγής υδροπονικής καλλιέργειας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά — όποιος διαθέτει σχετικές πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η συνέχεια της έρευνας και τυχόν επιπλέον συλλήψεις ή ευρήματα θα δημοσιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Για τους κατοίκους, η υπόθεση επιβεβαιώνει την ενεργή παρουσία των διωκτικών υπηρεσιών στην περιοχή και την προσπάθεια περιορισμού της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στον Πειραιά.