Επίθεση στην κυβέρνηση για την Παιδεία: ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει «δύο ταχύτητες» και δημοσιοποιεί στοιχεία

Ειδική αγωγή: 31.000 εγκρίσεις για παράλληλη στήριξη και έλλειμμα προσλήψεων.

Πανεπιστήμια: ~10.000 κενές θέσεις μετά την ΕΒΕ και αύξηση ρόλου ιδιωτικών κολεγίων.

Πίνακας σύγκρισης (επιλεγμένα σημεία)

Θέμα Θέση κυβέρνησης Θέση ΕΛ.Α.Σ. Ανακαινίσεις σχολείων > 2.000 σχολεία 431 ολοκληρωμένα έργα (+ 4 υπό κατασκευή) Παράλληλη Στήριξη — 31.000 εγκρίσεις, ανεπαρκείς προσλήψεις Μέγεθος τμημάτων «Σύγχρονο σχολείο» Επανήλθε το όριο των 25 μαθητών/τμήμα Τριτοβάθμια — ~10.000 κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

Η κριτική της ΕΛ.Α.Σ. στοχεύει να αναδείξει πρακτικές συνέπειες για οικογένειες και μαθητές: λιγότερες ευκαιρίες χωρίς πρόσθετα οικονομικά μέσα, ελλείψεις στην ειδική αγωγή και μειωμένη προσφορά θέσεων στα δημόσια ΑΕΙ. Το ενημερωτικό υλικό αποδέχεται ότι υπάρχουν επίσημα στοιχεία τα οποία, κατά την παράταξη, πρέπει να ερμηνευτούν διαφορετικά από τον τρόπο που τα παρουσιάζει η κυβέρνηση.

Για γονείς και μαθητές, οι άμεσες συνέπειες που θα πρέπει να παρακολουθούν είναι η κάλυψη των αναγκών στα υποστηρικτικά μέτρα (Παράλληλη Στήριξη), οι αλλαγές στα όρια των τμημάτων και οι επιπτώσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις δυνατότητες εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια. Σε επίπεδο πολιτικής, η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί με επισημάνσεις επί στοιχείων και αιτήματα για διαφάνεια και ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης και προσλήψεων.