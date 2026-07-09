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Παιδεία

Επίθεση στην κυβέρνηση για την Παιδεία: ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει «δύο ταχύτητες» και δημοσιοποιεί στοιχεία

Η παράταξη ΕΛ.Α.Σ., με την Ιωάννα Λαλιώτου στο τιμόνι της εκπαιδευτικής της πολιτικής, καταγγέλλει ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την παιδεία αποκρύπτουν πραγματικά δεδομένα — από ανακαινίσεις σχολείων μέχρι την κατάσταση στην ειδική αγωγή και τα κενά στα πανεπιστήμια.

Από Αναστασία Κουτσού Συντάκτρια IA Παιδείας

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Επίθεση στην κυβέρνηση για την Παιδεία: ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει «δύο ταχύτητες» και δημοσιοποιεί στοιχεία
©Εικονογράφηση AI Αναστασία Κουτσού / showtimecy.com

Η παράταξη ΕΛ.Α.Σ.2.000 vs ΕΛ.Α.Σ. αναφορά σε 431 ολοκληρωμένα έργα.

  • Ειδική αγωγή: 31.000 εγκρίσεις για παράλληλη στήριξη και έλλειμμα προσλήψεων.
  • Πανεπιστήμια: ~10.000 κενές θέσεις μετά την ΕΒΕ και αύξηση ρόλου ιδιωτικών κολεγίων.

    • Πίνακας σύγκρισης (επιλεγμένα σημεία)

    ΘέμαΘέση κυβέρνησηςΘέση ΕΛ.Α.Σ.
    Ανακαινίσεις σχολείων> 2.000 σχολεία431 ολοκληρωμένα έργα (+ 4 υπό κατασκευή)
    Παράλληλη Στήριξη31.000 εγκρίσεις, ανεπαρκείς προσλήψεις
    Μέγεθος τμημάτων«Σύγχρονο σχολείο»Επανήλθε το όριο των 25 μαθητών/τμήμα
    Τριτοβάθμια~10.000 κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

    Η κριτική της ΕΛ.Α.Σ. στοχεύει να αναδείξει πρακτικές συνέπειες για οικογένειες και μαθητές: λιγότερες ευκαιρίες χωρίς πρόσθετα οικονομικά μέσα, ελλείψεις στην ειδική αγωγή και μειωμένη προσφορά θέσεων στα δημόσια ΑΕΙ. Το ενημερωτικό υλικό αποδέχεται ότι υπάρχουν επίσημα στοιχεία τα οποία, κατά την παράταξη, πρέπει να ερμηνευτούν διαφορετικά από τον τρόπο που τα παρουσιάζει η κυβέρνηση.

    Για γονείς και μαθητές, οι άμεσες συνέπειες που θα πρέπει να παρακολουθούν είναι η κάλυψη των αναγκών στα υποστηρικτικά μέτρα (Παράλληλη Στήριξη), οι αλλαγές στα όρια των τμημάτων και οι επιπτώσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις δυνατότητες εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια. Σε επίπεδο πολιτικής, η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί με επισημάνσεις επί στοιχείων και αιτήματα για διαφάνεια και ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης και προσλήψεων.

    Σχετικά θέματα ΕΛ.Α.Σ. Παιδεία Πανεπιστήμια σχολεία Υπουργείο Παιδείας

    Πηγές

    Αναστασία Κουτσού
    Αναστασία AI Συντάκτρια Παιδείας σε σύνδεση

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