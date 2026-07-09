Έρευνα μετά από παράδοση λάθους σορού — οικογένεια στην Ξάνθη ζητεί εκταφή

Αναστάτωση στην Ξάνθη μετά από υπόθεση παράδοσης λανθασμένης σορού από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, με συγγενείς να αμφισβητούν ότι ο ταφείς είναι ο δικός τους άνθρωπος και να προχωρούν σε καταγγελία και αίτημα εκταφής.

Σφάλμα σε παράδοση σορού ανησυχεί την τοπική κοινωνία

Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών επιβεβαιώνει περιστατικό κατά το οποίο συγγενείς που παρέλαβαν σορό δεν αναγνώρισαν το πτώμα ως τον δικό τους άνθρωπο. Το συμβάν αφορά, μεταξύ άλλων, έναν αποβιώσαντα κάτοικο Ξάνθης, ηλικίας 79 ετών, και έλαβε χώρα τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, δύο θάνατοι καταγράφηκαν στις 06/07/2026: ένας ασθενής με αρχικά Β.Λ. (86 ετών) και, λίγες ώρες αργότερα, ο ασθενής Ι.Μ. (79 ετών) από την Ξάνθη. Οι συγγενείς του Ι.Μ. παρέλαβαν και ταφή πραγματοποιήθηκε, ενώ αργότερα οι συγγενείς του Β.Λ. διαπίστωσαν ότι η σορός που τους επιδείχθηκε δεν ήταν αυτή του οικείου τους.

«οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους».

Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών: συγγενής υπέβαλε μήνυση, κλήθηκε η αστυνομία και ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής για τη σωρό που ήδη κηδεύτηκε στην Ξάνθη, σε μουσουλμανικό νεκροταφείο, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται για λάθος σορό.

Το νοσοκομείο επισημαίνει επίσης ότι οι συγγενείς του μουσουλμάνου που τελικά παρέλαβαν τη σωρό την αναγνώρισαν ως δικό τους άνθρωπο. Η διοίκηση του ιδρύματος έχει καλέσει τους συγγενείς του αποβιώσαντος από την Ξάνθη να επιστρέψουν στο νοσοκομείο για νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει εκεί.

Ημερομηνίες : 06/07/2026 (θάνατοι), 07/07/2026 (παράδοση και αναγνώριση), 08/07/2026 (αποτυχημένη αναγνώριση και κηδεία).

: 06/07/2026 (θάνατοι), 07/07/2026 (παράδοση και αναγνώριση), 08/07/2026 (αποτυχημένη αναγνώριση και κηδεία). Ενέργειες : μήνυση από την οικογένεια, επαφή με αστυνομία και εισαγγελία, αίτημα εκταφής.

: μήνυση από την οικογένεια, επαφή με αστυνομία και εισαγγελία, αίτημα εκταφής. Κατάσταση σορού: μία σορός παρέμεινε στο νοσοκομείο για νέα αναγνώριση.

Ημερομηνία Γεγονός 06/07/2026 Καταγράφηκαν οι δύο θάνατοι (Β.Λ. και Ι.Μ.) 07/07/2026 Οι συγγενείς του Ι.Μ. παρέλαβαν και ταφή πραγματοποιήθηκε 08/07/2026 Συγγενείς του Β.Λ. δεν αναγνώρισαν τη σορό — υποβλήθηκε μήνυση

Για τους κατοίκους της Ξάνθης το γεγονός εγείρει ερωτήματα περί της τήρησης πρωτοκόλλων ταυτοποίησης στα δημόσια νοσοκομεία και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε διαδικασίες που αφορούν θανόντες. Η αναμονή πλέον επικεντρώνεται στη δικαστική διερεύνηση και στην απόφαση του εισαγγελέα σχετικά με την αιτούμενη εκταφή.

Οι αρμόδιες αρχές και το νοσοκομείο έχουν στην ευθύνη τους να διασαφηνίσουν τα αίτια του περιστατικού και να εξασφαλίσουν διαφάνεια ώστε να αποφευχθούν αντίστοιμα περιστατικά στο μέλλον.