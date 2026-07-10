Έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: αναζήτηση στοιχείων από τη συνάντηση στη Νίκαια

Οι Αρχές ερευνούν συναντήσεις που είχε η Γιου Τινγκ στη Νίκαια πριν χαθεί τα ίχνη της, ενώ μέλη της κινεζικής κοινότητας μιλούν για οικονομικές συναλλαγές και ισχυρισμούς εξαπάτησης.

Νέα στοιχεία επικεντρώνονται σε συνάντηση στη Νίκαια

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, η οποία βγήκε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου και έκτοτε δεν έχει δοθεί εντοπισμός. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές της, με τις Αρχές να εξετάζουν ιδιαίτερα μία συνάντηση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με καταθέσεις μελών της κινεζικής κοινότητας, δύο Κινέζες που απέκτησαν το πρατήριο καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν από τη Γιου Τινγκ και την άλλη συνέταιρό τους. Οι καταγγελίες αφορούν οικονομικές συναλλαγές και την κατάληξη της συμμετοχής τους στην επιχείρηση.

Ισχυρισμός για επένδυση 100.000 ευρώ που δανείστηκε μία από τις συμμέτοχες.

που δανείστηκε μία από τις συμμέτοχες. Δήλωση συζύγου ότι έχουν καταβάλει 70.000 ευρώ για το πρατήριο και δεν έχουν λάβει επιστροφή.

για το πρατήριο και δεν έχουν λάβει επιστροφή. Καθημερινές πληρωμές 500 ευρώ το μήνα προς την Γιου Τινγκ, κατά τους καταγγέλλοντες.

Στις καταθέσεις επισημαίνεται ότι όταν αγοράστηκε το πρατήριο από τους συγκεκριμένους αγοραστές δεν είχε αναφερθεί ύπαρξη οφειλών προς το Δημόσιο. Οι νέοι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες τους διαβεβαίωσαν πως η επιχείρηση ήταν «καθαρή», ενώ μετέπειτα τους ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για τα χρέη.

«Με εξαπάτησαν η Γιου Τινγκ και η άλλη Κινέζα συνέταιρος. Μου ζήτησαν να συνεργαστώ…»

Ο σύζυγος μίας από τις γυναίκες που μίλησαν αποκλειστικά στο Live News αναφέρει πως γνώρισαν την Τινγκ μέσω κοινής γνωστής πριν δύο χρόνια και ότι συμφώνησαν να αναλάβει τη διαχείριση του πρατηρίου, αφού ήταν νόμιμη κάτοχος εγγράφων που απαιτούνταν για την αγορά. Σύμφωνα με δηλώσεις, η καταβολή των χρημάτων και οι συμφωνίες εκτελέστηκαν πριν από περίπου δύο χρόνια.

Στοιχείο Ποσό Απαιτούμενη επένδυση (ισχυρισμός) 100.000€ Καταβολή από σύζυγο 70.000€ Μηνιαία πληρωμή προς Γιου Τινγκ 500€/μήνα

Οι τοπικές αρχές ερευνούν όλα τα πρόσωπα και τις συναντήσεις που σχετίζονται με την Τινγκ τις τελευταίες ημέρες πριν χαθεί. Η έρευνα περιλαμβάνει οικονομικές κινήσεις και καταθέσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές, καθώς και επαφές στο πλαίσιο της αγοράς και λειτουργίας του πρατηρίου.

Για τους κατοίκους της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα προστασίας επενδυτών στην κοινότητα μεταναστών και την ανάγκη διαφάνειας σε επιχειρηματικές συναλλαγές. Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες για τις επαφές της Γιου Τινγκ στην περιοχή να επικοινωνήσει με την αστυνομία, ώστε να φωτιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνιση.