Ευλογιά προβάτων στη Νέα Σαμψούντα: Θανάτωση 245 ζώων και αυστηρές ζώνες επιτήρησης

Σε κρίσιμη φάση η διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων στην Πρέβεζα. Θανάτωση 245 ζώων σε τρεις εκτροφές στη Νέα Σαμψούντα, εφαρμογή ζωνών προστασίας και εκτεταμένη ιχνηλάτηση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Κλιμάκωση των μέτρων στη Νέα Σαμψούντα

Η αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας περνά στην πιο απαιτητική της φάση, καθώς ξεκίνησε στη Νέα Σαμψούντα η υποχρεωτική θανάτωση ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου επιβεβαιώθηκαν κρούσματα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, στο πεδίο βρίσκονται τρεις εκτροφές αιγοπροβάτων – δύο εξ αυτών συστεγαζόμενες – και συνολικά 245 πρόβατα οδηγούνται σε θανάτωση, όπως ορίζουν τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ιδιαίτερα μεταδοτικής ζωονόσου.

Ζώνες προστασίας και εντατικοί έλεγχοι

Παράλληλα με την υλοποίηση των θανατώσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση ιχνηλάτησης. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν νέων εστιών. Η διαδικασία των ελέγχων και της ιχνηλάτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να αποτιμηθεί η έκταση της διασποράς και να επικαιροποιηθούν τα μέτρα όπου χρειάζεται.

Σημείο αιχμής για την τοπική κτηνοτροφία

Η Νέα Σαμψούντα αποτελεί κομβική ζώνη για την κτηνοτροφία της Πρέβεζας, καθώς στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν περίπου 60 μονάδες αιγοπροβάτων. Η εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί επέκταση της νόσου σε γειτονικές εκτροφές, εξέλιξη που θα είχε σοβαρές συνέπειες για την τοπική παραγωγή και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Άγνωστη ακόμη η αρχική πηγή της νόσου

Παρά τις εν εξελίξει έρευνες, δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί ο τρόπος εισόδου της ασθένειας στις συγκεκριμένες μονάδες. Οι κτηνιατρικές αρχές συνεχίζουν την επιδημιολογική διερεύνηση και εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια μετάδοσης. Συστήνεται στους κτηνοτρόφους αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους.

Τι σημαίνει για τους παραγωγούς

Εντατικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ιχνηλάτηση επαφών μεταξύ μονάδων.

Εφαρμογή ζωνών προστασίας και επιτήρησης στην πληγείσα περιοχή.

Υποχρεωτική θανάτωση ζώων στις εκτροφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα.

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της διασποράς και την ταχύτερη επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Τα δεδομένα μέχρι τώρα

Περιοχή Εκτροφές Ζώα προς θανάτωση Κατάσταση ελέγχων Νέα Σαμψούντα (Πρέβεζα) 3 (οι 2 συστεγαζόμενες) 245 πρόβατα Σε εξέλιξη ιχνηλάτηση, ζώνες προστασίας/επιτήρησης

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της νόσου στην περιοχή. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την ανάσχεση της διασποράς και τη θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.