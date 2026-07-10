Φωτιά σε ΙΧ μέσα σε τούνελ προκάλεσε κυκλοφοριακό μπλοκάρισμα στην Εγνατία προς Κοζάνη

Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει σε τούνελ της Εγνατίας Οδού προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας και σχηματισμό ουρών και στα δύο ρεύματα, με παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ατύχημα και διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία

Σοβαρή ταλαιπωρία προκλήθηκε το απόγευμα στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Βέροια–Κοζάνη, όταν όχημα που κινούνταν στο ρεύμα προς Κοζάνη πήρε φωτιά εντός τούνελ. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τις 18:00 και οι φλόγες επηρέασαν και το αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Από την αναστολή της κυκλοφορίας δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις. Σύμφωνα με καταγραφές, ένα από τα κομβικά σημεία της αναμονής έφτασε μέχρι και πριν τα διόδια του Πολυμύλου, ενώ αρκετοί οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για περισσότερο από μία ώρα, μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη πίεση λόγω της κίνησης.

Επιχείρηση κατάσβεσης και συνέπειες

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η επέμβαση οδήγησε στον έλεγχο της φωτιάς, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί — καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο που ανεφλέγη. Η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε προληπτικά, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων και των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ώρα συμβάντος: περίπου 18:00

περίπου 18:00 Πυροσβεστικές δυνάμεις: 7 άτομα, 3 οχήματα

7 άτομα, 3 οχήματα Τύπος ζημιών: μόνο υλικές

Τοπικές επιπτώσεις και συστάσεις

Το γεγονός επηρέασε άμεσα την καθημερινότητα των οδηγών και των επιβατών που χρησιμοποιούν την Εγνατία ως βασική αρτηρία της περιοχής. Η μακρά αναμονή μέσα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών αυξάνει τον κίνδυνο υγείας για ευπαθή άτομα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω οδηγίες από τους οδηγούς:

Να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούνται οι οδηγίες των Αρχών στις εξόδους ανάγκης του τούνελ.

Σε περίπτωση ακινητοποίησης να παραμένουν τα παράθυρα ανοιχτά όσο είναι ασφαλές και να αποφεύγεται η παραμονή έξω από το όχημα στο εσωτερικό του τούνελ.

Να ελέγχονται τακτικά τα συστήματα ψύξης και οι προφυλάξεις έναντι πυρκαγιάς στα οχήματα πριν από μεγάλα ταξίδια.

Παράμετρος Πληροφόρηση Τοποθεσία Εγνατία Οδός, τμήμα Βέροια–Κοζάνη (εντός τούνελ) Ώρα Πριν τις 18:00 Δυνάμεις πυρόσβεσης 7 πυροσβέστες, 3 οχήματα Τραυματισμοί Κανένας αναφερόμενος Ζημιές Μόνο υλικές

Οι οδηγοί που προγραμματίζουν διαδρομές στην Εγνατία προς και από την Κοζάνη συνιστάται να ενημερώνονται για τυχόν εκτροπές ή περιορισμούς κυκλοφορίας από τις επίσημες ανακοινώσεις πριν από την αναχώρησή τους. Η ταχεία επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε μεγαλύτερες συνέπειες, ωστόσο το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη για προληπτικά μέτρα και ετοιμότητα σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Ρεπορτάζ από την περιοχή — για την ασφάλεια των οδηγών παρακολουθούμε την εξέλιξη και μεταδίδουμε ό,τι νεότερο προκύψει.