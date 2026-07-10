Φωτιά σε ΙΧ σταμάτησε την Εγνατία: ουρές χιλιομέτρων και διακοπή και στα δύο ρεύματα

Φωτιά σε όχημα στο ρεύμα προς Κοζάνη προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας, με ουρές που φθάνουν έως πριν τα διόδια Πολυμύλου. Επεμβασαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, χωρίς τραυματισμούς.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Εγνατία μετά από ανάφλεξη ΙΧ

Προβλήματα στην κυκλοφορία δημιούργησε το απόγευμα της Παρασκευής η ανάφλεξη ΙΧ οχήματος στο τμήμα της Εγνατίας Οδού ανάμεσα στη Βέροια και την Κοζάνη. Το αυτοκίνητο που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα, στο ρεύμα προς Κοζάνη, ανεφλέγη λίγο πριν τις 18:00, με αποτέλεσμα οι φλόγες να περάσουν και στο αντίθετο ρεύμα προς Βέροια.

Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης κατάσβεσης αποφασίστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, μέχρι να επέμβουν τα πυροσβεστικά μέσα. Η διακοπή προκάλεσε σχηματισμό ουρών σε μεγάλο μήκος, με μία από τις δύο να φτάνει έως και πριν τα διόδια Πολυμύλου.

Ώρα συμβάντος: λίγο πριν τις 18:00.

λίγο πριν τις 18:00. Τοποθεσία: Εγνατία Οδός, τμήμα Βέροια – Κοζάνη.

Εγνατία Οδός, τμήμα Βέροια – Κοζάνη. Αποτέλεσμα: διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, ουρές χιλιομέτρων.

Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς και τους επιβάτες ήταν σημαντική, καθώς πολλά οχήματα έμειναν ακινητοποιημένα για πάνω από μία ώρα υπό υψηλές θερμοκρασίες. Από την επιχείρηση κατάσβεσης δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές.

Παράμετρος Πληροφορία Πλήθος πυροσβεστών 7 Πυροσβεστικά οχήματα 3 Θέση ουράς Μία ουρά φτάνει έως πριν τα διόδια Πολυμύλου

Η άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε χειρότερη εξάπλωση της φωτιάς και μεγαλύτερες υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ωστόσο, το περιστατικό υπενθυμίζει τις ευπάθειες στην κυκλοφορία της Εγνατίας σε ώρες αιχμής και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα μεμονωμένο συμβάν στο σύνολο των μετακινήσεων στην περιοχή.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες οδηγούς της περιοχής, το περιστατικό σημαίνει πιθανή αναπροσαρμογή δρομολογίων και αυξημένο χρόνο μετακίνησης. Συνιστάται στους χρήστες του δρόμου να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να αποφεύγουν το σημείο μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Οι αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και θα παράσχουν νεότερα εφόσον υπάρξουν αλλαγές. Η διερεύνηση για τα αίτια της ανάφλεξης αναμένεται να επικεντρωθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τις συνθήκες κίνησης τη στιγμή του συμβάντος.