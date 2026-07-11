Φωτιά σε νταλίκα στην Εγνατία: προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπή μέσω Ξάνθης

Νταλίκα ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στα διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Εγνατία μεταξύ Βαφέικων και Ιάσμου και εκτροπή μέσω του εθνικού δρόμου Ξάνθη–Πόρτο Λάγος–Κομοτηνή.

Πυρκαγιά σε νταλίκα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία

Mια νταλίκα που κινούνταν στο ρεύμα προς Κομοτηνή υπέστη προσκόλληση στο στηθαίο, ανετράπη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, σε σημείο λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου. Το συμβάν οδήγησε σε προσωρινή επιβολή μέτρων κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πλήρως επανδρωμένα οχήματα, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης. Από την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών προκύπτει ότι το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ότι η κυκλοφορία στην Εγνατία υπέστη σημαντικές ρυθμίσεις για λόγους ασφάλειας.

Προσωρινές απαγορεύσεις και οδικές εκτροπές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία όλων των οχημάτων:

Στην Εγνατία Οδό μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου , και στα δύο ρεύματα.

και του ανισόπεδου κόμβου , και στα δύο ρεύματα. Μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνής, ως εναλλακτική διαδρομή.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές οδηγίες

Το επεισόδιο επηρεάζει τη ροή τόσο των εμπορικών όσο και των επιβατικών οχημάτων στην κύρια αρτηρία ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή της Ξάνθης και κατευθύνονται προς Κομοτηνή ή περνούν από την Εγνατία καλείται να λάβουν υπόψη τους τις προσωρινές εκτροπές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και των συνεργείων έκτακτης ανάγκης.

Σημείο Ρυθμίσεις Βαφέικα - Ιάσμος Απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα Κομοτηνή - Ιάσμος (προς Ηγουμενίτσα) Απαγόρευση κυκλοφορίας Εναλλακτική Εθνικό δίκτυο Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επιπλέον λεπτομέρειες ως προς αιτία ή τυχόν τραυματισμούς. Οι οδηγοί πρέπει να προγραμματίζουν περισσότερο χρόνο για το ταξίδι τους και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες προσπεράσεις στα σημεία με εκτροπές.

Η συνέχεια της κυκλοφορίας στην Εγνατία θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εργασιών πυρόσβεσης και την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα. Οι οδηγοί θα ενημερώνονται από τις τοπικές αρχές για τυχόν νέα μέτρα.