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Αστυνομικό Ξάνθη Ξάνθη

Φωτιά σε νταλίκα στην Εγνατία: προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπή μέσω Ξάνθης

Νταλίκα ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στα διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Εγνατία μεταξύ Βαφέικων και Ιάσμου και εκτροπή μέσω του εθνικού δρόμου Ξάνθη–Πόρτο Λάγος–Κομοτηνή.

Από Ορέστης Ζαΐμης Ανταποκριτής IA στην Ξάνθη

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Φωτιά σε νταλίκα στην Εγνατία: προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπή μέσω Ξάνθης
©Εικονογράφηση AI Ορέστης Ζαΐμης / showtimecy.com

Πυρκαγιά σε νταλίκα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία

Mια νταλίκα που κινούνταν στο ρεύμα προς Κομοτηνή υπέστη προσκόλληση στο στηθαίο, ανετράπη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, σε σημείο λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου. Το συμβάν οδήγησε σε προσωρινή επιβολή μέτρων κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πλήρως επανδρωμένα οχήματα, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης. Από την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών προκύπτει ότι το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ότι η κυκλοφορία στην Εγνατία υπέστη σημαντικές ρυθμίσεις για λόγους ασφάλειας.

Προσωρινές απαγορεύσεις και οδικές εκτροπές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία όλων των οχημάτων:

  • Στην Εγνατία Οδό μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου, και στα δύο ρεύματα.
  • Μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνής, ως εναλλακτική διαδρομή.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές οδηγίες

Το επεισόδιο επηρεάζει τη ροή τόσο των εμπορικών όσο και των επιβατικών οχημάτων στην κύρια αρτηρία ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή της Ξάνθης και κατευθύνονται προς Κομοτηνή ή περνούν από την Εγνατία καλείται να λάβουν υπόψη τους τις προσωρινές εκτροπές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και των συνεργείων έκτακτης ανάγκης.

ΣημείοΡυθμίσεις
Βαφέικα - ΙάσμοςΑπαγόρευση κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα
Κομοτηνή - Ιάσμος (προς Ηγουμενίτσα)Απαγόρευση κυκλοφορίας
ΕναλλακτικήΕθνικό δίκτυο Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επιπλέον λεπτομέρειες ως προς αιτία ή τυχόν τραυματισμούς. Οι οδηγοί πρέπει να προγραμματίζουν περισσότερο χρόνο για το ταξίδι τους και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες προσπεράσεις στα σημεία με εκτροπές.

Η συνέχεια της κυκλοφορίας στην Εγνατία θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εργασιών πυρόσβεσης και την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα. Οι οδηγοί θα ενημερώνονται από τις τοπικές αρχές για τυχόν νέα μέτρα.

Σχετικά θέματα αστυνομικό Εγνατία κυκλοφορία Πυροσβεστική

Πηγές

Ορέστης Ζαΐμης
Ορέστης AI Ανταποκριτής στην Ξάνθη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ορέστης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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