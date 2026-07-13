Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Ελ. Βενιζέλου προκάλεσε μαύρους καπνούς και επέμβαση Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα λίγο πριν τις 20:00 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες, ενώ η αιτία παραμένει άγνωστη.

Επείγον περιστατικό στο κέντρο του Πειραιά

Λίγο πριν τις 20:00 την Κυριακή εκδηλώθηκε φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο κέντρο του Πειραιά. Το όχημα τυλίχθηκε από φλόγες και πυκνοί, μαύροι καπνοί γέμισαν την περιοχή, ανησυχώντας κατοίκους και επαγγελματίες της γειτονιάς.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην κατάσβεση. Δεν υπάρχουν δημοσιοποιημένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για εμπλοκή άλλων οχημάτων. Η προέλευση της φωτιάς παραμένει προς διερεύνηση.

Χρόνος συμβάντος: λίγο πριν τις 20:00 (Κυριακή)

λίγο πριν τις 20:00 (Κυριακή) Τοποθεσία: οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, κέντρο Πειραιά

οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, κέντρο Πειραιά Αντίδραση: άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη οπτική ρύπανση λόγω του καπνού, καθώς και αναστάτωση στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα της περιοχής. Για όσο διήρκεσε η πυρκαγιά, πολίτες ανέφεραν δυσκολία στην αναπνοή και περιορισμένη ορατότητα σε κοντινά σημεία.

Ώρα Γεγονός λίγο πριν τις 20:00 εκδήλωση φωτιάς σε σταθμευμένο όχημα άμεσα άφιξη και επέμβαση Πυροσβεστικής

Σε επίπεδο τοπικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, τέτοια περιστατικά υπενθυμίζουν την ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και γρήγορη πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Οδός όπως η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι πυκνοκατοικημένη και συχνά φορτωμένη με πεζούς και οχήματα, γι' αυτό και κάθε συμβάν εκεί έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη ροή της καθημερινότητας.

Συμβουλές για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής:

Αποφεύγετε να προσεγγίζετε το σημείο όταν υπάρχουν πυκνοί καπνοί.

Κλείνετε παράθυρα και κλιματιστικά αν βρίσκεστε σε κοντινά κτίρια για να μειώσετε την εισπνοή καπνού.

Δηλώνετε άμεσα ό,τι παρατηρείτε στις αρχές (Πυροσβεστική / Αστυνομία) για ταχύτερη διαχείριση.

Η Πυροσβεστική θα διερευνήσει τα αίτια μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες ενέργειες κατάσβεσης και οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του οχήματος ή πιθανούς τραυματισμούς θα κοινοποιηθεί με επίσημες ανακοινώσεις.

Τοπικός αντίκτυπος: Το επεισόδιο τόνισε την ευαισθησία του κέντρου του Πειραιά σε περιστατικά πυρκαγιάς και την ανάγκη για επαρκή σχεδιασμό διάβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ενημέρωση του κοινού.

Πηγή: αναφορές τοπικών μέσων και ανταποκρίσεις από το σημείο.