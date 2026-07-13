Φωτιά σε βαγόνι στη Λάρισα προκάλεσε εννιά ώρες καθυστερήσεων για επιβάτες

Προβλήματα στο πρωινό δρομολόγιο Λάρισα–Αθήνα: επιβάτες καθηλωμένοι στο σταθμό και μεταφορά με λεωφορεία πολλές ώρες αργότερα.

Έκτακτο σιδηροδρομικό περιστατικό στην πόλη

Πρωινό ταξίδι που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τη Λάρισα και να φτάσει στην Αθήνα μετατράπηκε σε πολύωρη ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες την Κυριακή 12 Ιουλίου, όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα βαγόνι του συρμού. Η αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 7:30 π.μ., όμως οι επιβάτες παρέμειναν καθηλωμένοι στο τρένο και στον Σταθμό Λαρίσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έως τις 10:30 —ώρα κατά την οποία το τρένο θα έπρεπε να είχε φτάσει στον Σταθμό Λαρίσης— οι επιβαίνοντες δεν είχαν αποχωρήσει από την περιοχή του σταθμού. Τότε ενημερώθηκαν ότι, λόγω της φωτιάς σε βαγόνι, η συνέχεια του ταξιδιού θα πραγματοποιούνταν με λεωφορεία.

Παρόλα αυτά, η αντικατάσταση του μέσου μεταφοράς καθυστέρησε περαιτέρω: έως τις 16:30 το απόγευμα το λεωφορείο που αναλήφθηκε να μεταφέρει τους επιβάτες δεν είχε φτάσει ακόμη στον Σταθμό Λαρίσης. Συνολικά, οι επιβάτες συμπλήρωσαν περίπου εννέα ώρες αναμονής και μετακίνησης σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, φθάνοντας στον προορισμό τους περίπου έξι ώρες αργότερα από την αρχική ώρα άφιξης.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Το περιστατικό έχει άμεση επίπτωση σε όσους χρησιμοποιούν τα δρομολόγια της γραμμής Λάρισα–Αθήνα, ειδικά εργαζόμενους και φοιτητές που προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με βάση σταθερά ωράρια. Η πολύωρη αναμονή επιβαρύνει οικονομικά και οργανωτικά τους επιβάτες και υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχύτερη διαχείριση έκτακτων συμβάντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τους κατοίκους της πόλης, έξτρα καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια σημαίνουν επίσης μεγαλύτερη κίνηση και ζήτηση για οδικές συγκοινωνίες και ταξί, καθώς και πιθανές επιπτώσεις σε επαγγελματικά ραντεβού και προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Ώρα προγραμματισμένης αναχώρησης: 7:30 π.μ.

7:30 π.μ. Ώρα κατά την οποία οι επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι: έως 10:30 π.μ.

έως 10:30 π.μ. Ώρα χωρίς άφιξη λεωφορείου στον σταθμό: έως 16:30 μ.μ.

έως 16:30 μ.μ. Συνολική αναμονή/καθυστέρηση: περίπου 9 ώρες (6 ώρες καθυστέρηση άφιξης)

Τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες

Σε παρόμοια περιστατικά, οι επιβάτες καλούνται να φυλάσσουν τα εισιτήριά τους και να επικοινωνούν με τον φορέα εκτέλεσης του δρομολογίου για διευκρινίσεις και καταγγελίες. Επίσης, όσοι έχουν άμεσες ανάγκες (ιατρικές, εργασιακές) θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον φορέα μεταφορών ώστε να ζητήσουν άμεση υποστήριξη.

Η τοπική κοινωνία περιμένει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς και για τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να περιοριστούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Η εμπιστοσύνη στη σιδηροδρομική υποδομή εξαρτάται από την ταχύτητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Στοιχείο Πληροφορία Προγραμματισμένη αναχώρηση 7:30 π.μ. Κατάσταση έως 10:30 π.μ. (επιβάτες καθηλωμένοι) Καθυστέρηση λεωφορείου Έως 16:30 μ.μ. δεν είχε φτάσει Συνολική αναμονή Περίπου 9 ώρες

Η συνέχεια των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς και τυχόν ευθύνες αναμένεται να διευκρινιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Η τοπική κοινωνία και οι επιβάτες ζητούν γρήγορη ενημέρωση και βελτιωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων συμβάντων.

Ζαχαρίας Προβατάς

Ανταποκριτής στη Λάρισα, Show Time CY