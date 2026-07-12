Φωτιά στο Αλιβέρι: φλόγες πολύ κοντά σε σπίτια, σε εξέλιξη επιχειρήσεις κατάσβεσης

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αλιβέρι — οι φλόγες πλησιάζουν οικισμό, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου.

Έντονη ανησυχία για κατοικίες στην Ακτή Νηρέως — σε εξέλιξη η κινητοποίηση

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Αλιβερίου, με τις φλόγες να κινούνται πολύ κοντά σε κατοικημένη ζώνη σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες και αναφορές από το σημείο. Η πυρκαγιά εντοπίζεται ανάμεσα στην περιοχή της Ακτής Νηρέως και στην τοποθεσία Οσμάν, και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την αντιμετώπιση.

Στο σημείο επιχείρησαν αρχικά πυροσβεστικές δυνάμεις του τοπικού κλιμακίου Αλιβερίου, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν και επιπλέον δυνάμεις από τη Χαλκίδα. Ο δήμος απέστειλε υδροφόρες για στήριξη των προσπαθειών κατάσβεσης και προστασίας των κατοικιών που γειτνιάζουν με την εστία της φωτιάς.

«Έχουμε πυρκαγιά ανάμεσα στον οικισμό ακτή Νηρέως και Οσμάν. Στο σημείο στέλνουμε και υδροφόρες του Δήμου»

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Εύβοιας, ενώ τοπικά μέσα μεταδίδουν εικόνες με φλόγες στο εσωτερικό της οικιστικής ζώνης, γεγονός που αναδεικνύει τον άμεσο κίνδυνο για σπίτια και περιουσίες. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των πυροσβεστών και, αν χρειαστεί, να απομακρυνθούν από τα σημεία που επισημαίνονται ως επικίνδυνα.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η γρήγορη ενημέρωση και η τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας είναι κρίσιμη: η απομάκρυνση οχημάτων από δρόμους προσβάσεων επιτρέπει την αδιάκοπη κίνηση των οχημάτων πυρόσβεσης, ενώ η προετοιμασία εναλλακτικών διαδρομών και η διατήρηση επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές μειώνουν τους κινδύνους.

Επιχειρήσεις : Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλιβερίου, επιπλέον δυνάμεις από Χαλκίδα, υδροφόρες δήμου.

: Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλιβερίου, επιπλέον δυνάμεις από Χαλκίδα, υδροφόρες δήμου. Περιοχή : Ακτή Νηρέως — Οσμάν, εντός οικιστικής ζώνης.

: Ακτή Νηρέως — Οσμάν, εντός οικιστικής ζώνης. Κίνδυνος: Φλόγες πολύ κοντά σε σπίτια — αυξημένη ανάγκη για προσοχή και τήρηση οδηγιών.

Η πυρκαγιά αναδεικνύει, εκ νέου, την ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμό υπηρεσιών σε παράκτιες και ημιαστικές περιοχές της Εύβοιας, όπου η γειτνίαση βλάστησης και κατοικιών αυξάνει την ευπάθεια. Οι εγγύτεροι οικισμοί πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή έως ότου οι δυνάμεις κατάσβεσης ανακοινώσουν υποχώρηση της πυρκαγιάς και πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

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Οι πληροφορίες για τυχόν ζημιές σε κτίρια ή τραυματίες θα επικαιροποιηθούν καθώς θα καταφθάνουν νεότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες καλούνται να αποφύγουν περιττές μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή μέχρι να δοθεί η σχετική ανακοίνωση από την Πυροσβεστική.

Λεωνίδας Χαλκιάδης, Ανταποκριτής στην Εύβοια — Show Time CY