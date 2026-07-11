Η δημοτική ομάδα της Καλαμπάκας απέκλεισε μέλος μετά τη διαφορετική ψήφο για την προεδρία

Η δημοτική ομάδα του Λευτέρη Αβραμόπουλου αποφάσισε ομόφωνα να θέσει εκτός τον Σάκη Καψάλη μετά τη διαφοροποίησή του στην ψηφοφορία για την προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε διαγραφή.

Αποφασιστική κίνηση της παράταξης — χωρίς επίσημη διαγραφή

Η δημοτική ομάδα του δημάρχου Καλαμπάκας, Λευτέρη Αβραμόπουλου, συνεδρίασε και έλαβε ομόφωνη απόφαση να θέσει εκτός ομάδας τον δημοτικό σύμβουλο Σάκη Καψάλη, μετά τη διαφοροποίησή του στην ψηφοφορία για την προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της ομάδας, δεν συνοδεύτηκε από τυπική διαγραφή.

Στην πράξη, ο κ. Καψάλης χαρακτηρίζεται «εκτός ομάδας», αλλά διατηρείται η δυνατότητα να υποβάλει ο ίδιος την παραίτησή του εάν το επιθυμήσει. Ο δήμαρχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν πρόκειται να προχωρήσει στην άμεση διαγραφή του συμβούλου, αφήνοντας την πρωτοβουλία της αποχώρησης στον ίδιο.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να διατηρηθεί η ενότητα και η πειθαρχία στην παράταξη, χωρίς να πυροδοτηθούν επιπλέον εντάσεις με μέτρα που θεωρούνται πιο «οριστικά» και ρηγματικά για τις σχέσεις εντός του δημοτικού σχήματος.

Αιτία: διαφοροποίηση στην ψηφοφορία για την προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

διαφοροποίηση στην ψηφοφορία για την προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Απόφαση ομάδας: ομόφωνη, θέτει τον σύμβουλο εκτός.

ομόφωνη, θέτει τον σύμβουλο εκτός. Διαγραφή: δεν έγινε — παραχωρείται η επιλογή της αυτοπαραίτησης στον ίδιο.

«Το 'παρών' βρέθηκε και ο παρών βρέθηκε εκτός.»

Η εξέλιξη θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για τη διαχείριση εσωτερικών διαφορών σε τοπικά δημοτικά σχήματα: πώς αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις στη στάση κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και ποιο πλαίσιο επιβάλλεται για τη διατήρηση της συνοχής χωρίς να καταφύγουν οι ομάδες σε αυστηρά τιμωρητικά μέτρα.

Για τους κατοίκους και τους τοπικούς παράγοντες της Καλαμπάκας, η απόφαση έχει πρακτικά αποτελέσματα: αλλάζει την εικόνα συνεργασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιθανόν επηρεάζει τη διαχείριση πρωτοβουλιών και ψήφων στη συνεδρίαση. Η στάση της παράταξης δείχνει ότι οι εσωτερικές διαφωνίες αντιμετωπίζονται με έμφαση στην πειθαρχία, αλλά και με μια μορφή «ευαισθησίας», αποφεύγοντας την άμεση αποβολή από το πολιτικό σχήμα.

Στο άμεσο μέλλον, θα είναι σημαντικό να παρακολουθηθεί αν ο κ. Καψάλης θα επιλέξει να υποβάλει παραίτηση ή θα παραμείνει ανεπίσημα εκτός, καθώς και το αν η απόφαση αυτή θα έχει συνέχεια με άλλες κινήσεις εντός της παράταξης ή του δημοτικού συμβουλίου. Η τοπική κοινωνία αναζητά σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι εκπρόσωποί της σε θέματα συνεργασίας και πολιτικής ευθύνης.