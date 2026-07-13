Η Εθνική Παίδων προετοιμάζεται στη Λευκόβρυση ενόψει Ευρωμπάσκετ U16

Η πόλη της Κοζάνης φιλοξενεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής Παίδων στο κλειστό της Λευκόβρυσης, με την αποστολή να προπονείται καθημερινά πριν από σειρά φιλικών και το ταξίδι για την Οραντέα της Ρουμανίας.

Πολύπλευρη παρουσία αθλητών και τεχνικού επιτελείου στο κλειστό της Λευκόβρυσης

Η Κοζάνη βρίσκεται στο επίκεντρο της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας μπάσκετ Παίδων, καθώς το βασικό στάδιο της προετοιμασίας διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης. Η ομάδα παραμένει στην περιοχή από τις 2 έως τις 16 Ιουλίου, εκτελώντας καθημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει προπονήσεις, φυσική κατάσταση και τακτικές ασκήσεις.

Στην αποστολή συμμετέχουν νεαροί παίκτες από σύλλογους της χώρας, με ονόματα που ξεχωρίζουν στο ρόστερ. Το τεχνικό τιμ απαρτίζεται από τον προπονητή και τους βοηθούς του, καθώς και τους παράγοντες υποστήριξης (γυμναστής, ιατροί, φυσικοθεραπευτής, team managers), οι οποίοι έχουν αναλάβει τόσο το αγωνιστικό πρόγραμμα όσο και την φροντίδα της αποστολής κατά την παραμονή στην Κοζάνη.

Περίοδος προετοιμασίας: 2–16 Ιουλίου

2–16 Ιουλίου Επόμενες δραστηριότητες: φιλικοί αγώνες στην Κωνσταντινούπολη (16–18 Ιουλίου) και συμμετοχή στο Ευρωμπάσκετ U16 στην Οραντέα της Ρουμανίας (7–15 Αυγούστου)

φιλικοί αγώνες στην Κωνσταντινούπολη (16–18 Ιουλίου) και συμμετοχή στο Ευρωμπάσκετ U16 στην Οραντέα της Ρουμανίας (7–15 Αυγούστου) Κύριες υποδομές: κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης

Για την τοπική κοινωνία, η παρουσία της εθνικής ομάδας σηματοδοτεί κινητικότητα στο αθλητικό πρόγραμμα του δήμου και ενισχύει την προβολή των εγκαταστάσεων της περιοχής. Ο ρόλος του Δήμου και των τοπικών φορέων στην υποδοχή και την οργάνωση ήταν καθοριστικός, συμβάλλοντας στην έγκαιρη προετοιμασία των χώρων και στην παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων.

Ρόστερ και τεχνικό επιτελείο (στοιχεία αποστολής)

Παίκτες (ενδεικτικά) Σύλλογος Ιωάννης Σπανός ΔΕΚΑ Θανάσης Σπανούλης Ολυμπιακός Γεώργιος Χρ. Χαραλαμπίδης Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Γιώργος Κανατσαρόπουλος ΔΕΚΑ Ιωάννης Δομπόλης Άτλας Ιωαννίνων Άλλοι παίκτες Προμηθέας, Περιστέρι, Δούκας, κ.ά.

Το τεχνικό επιτελείο περιλαμβάνει τον προπονητή και τους συντονιστές της ομάδας καθώς και τους ιατρικούς συνεργάτες. Η συγκρότηση και η λειτουργία της ομάδας υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό για την αποκατάσταση και την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά θέματα

Η παρουσία της αποστολής έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική αγορά υπηρεσιών (διαμονή, εστίαση, μετακινήσεις) και δίνει ευκαιρίες προβολής για τους δημοτικούς χώρους. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προπονήσεις ή φιλικά παιχνίδια θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις για ώρες και όρους πρόσβασης, καθώς οι προπονήσεις συχνά πραγματοποιούνται κλειστές ή με περιορισμένο κοινό λόγω οργανωτικών αναγκών.

Η παραμονή της ομάδας στην Κοζάνη ολοκληρώνεται πριν από το επόμενο στάδιο προετοιμασίας στο εξωτερικό, και η τοπική φιλοξενία κρίνεται ως μια ακόμη σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του νεανικού αθλητισμού.