Η Κοζάνη υποδέχεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Wakeboard 2026

Η επίσημη τελετή έναρξης θα γίνει στην πλατεία Νίκης στις 14 Ιουλίου· οι αγώνες διεξάγονται στη Λίμνη Πολυφύτου με τη συμμετοχή άνω των 130 αθλητών από 15 χώρες.

Διεθνής διοργάνωση στη σκιά της Λίμνης Πολυφύτου

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την επίσημη τελετή έναρξης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Wakeboard 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:00 στην κεντρική πλατεία Νίκης της Κοζάνης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Λίμνη Πολυφύτου από τις 15 έως 18 Ιουλίου 2026, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 130 αθλητών από 15 χώρες.

"Ο Δήμος Κοζάνης σας προσκαλεί στην επίσημη τελετή έναρξης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Wakeboard 2026"

Η διοργάνωση αναλαμβάνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Σερβίων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι, με τη στήριξη του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και άλλων τοπικών φορέων. Η παρουσία διεθνών αθλητών και συνοδών αναμένεται να ενισχύσει την τοπική κίνηση σε καταλύματα, εστίαση και υπηρεσίες μετακίνησης κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Για τους κατοίκους της περιοχής πρόκειται για μια ευκαιρία προβολής του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών της περιοχής, αλλά και για μια πρόκληση στην οργάνωση και ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι τοπικές αρχές και οι διοργανωτές πρέπει να διασφαλίσουν τη μεταφορά προς τη Λίμνη Πολυφύτου, τους χώρους στάθμευσης και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, καθώς και την προβολή των εκδηλώσεων στην πόλη.

Επίσημη τελετή: 14 Ιουλίου 2026, πλατεία Νίκης, ώρα 20:00.

Ημέρες αγώνων: 15–18 Ιουλίου 2026, Λίμνη Πολυφύτου.

Συμμετοχές: >130 αθλητές από 15 χώρες.

Η διοργάνωση αναμένεται να συμβάλει στην τουριστική προβολή της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να συμμετάσχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στοιχείο Πληροφορία Τελετή έναρξης 14/7/2026, πλατεία Νίκης, 20:00 Ημερομηνίες αγώνων 15–18/7/2026, Λίμνη Πολυφύτου Αθλητές / Χώρες >130 / 15 Διοργάνωση Ναυτικός Όμιλος Σερβίων & Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι

Καθώς η ημερομηνία πλησιάζει, οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ασφαλιστικά μέτρα που θα ανακοινωθούν από τις τοπικές αρχές. Η φιλοξενία μιας τέτοιας διοργάνωσης αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την τοπική οικονομία, αλλά και υποχρέωση οργάνωσης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

Σημείο επαφής: Δήμος Κοζάνης και διοργανωτές για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις παράπλευρες εκδηλώσεις.