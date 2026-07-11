Η Sunlight στην Ξάνθη φιλοξενεί το ευρωπαϊκό έργο BATTwin για επιτάχυνση παραγωγής μπαταριών

Η Sunlight Group άνοιξε τις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη για την 8η συνάντηση του BATTwin, επιτρέποντας τη δοκιμή ψηφιακού «διπλού» σε πραγματικές γραμμές παραγωγής με στόχο την παραγωγή μηδενικών αστοχιών.

Σημαντική ευρωπαϊκή κοινοπραξία δοκιμάζει τεχνολογίες στην Ξάνθη

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη την 8η συνάντηση της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου BATTwin. Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν κορυφαίοι ερευνητικοί, τεχνολογικοί και βιομηχανικοί εταίροι από όλη την Ευρώπη, με στόχο την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ικανότητας παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της Ε.Ε.

Η επιλογή του βιομηχανικού συγκροτήματος της Sunlight στην Ξάνθη ως βασικού πεδίου δοκιμών καταδεικνύει τη σημασία της τοπικής μονάδας για την εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Η μονάδα λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων και την επαλήθευση αλγορίθμων πρόβλεψης που αφορούν διαφορετικές γεωμετρίες και χημείες κυψελών.

Στόχος του BATTwin: υποστήριξη της μετάβασης της Ευρώπης προς ενεργειακή αυτονομία.

Πρόκληση: πάνω από 80% της παγκόσμιας παραγωγής συγκεντρώνεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

της παγκόσμιας παραγωγής συγκεντρώνεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Τοπικός ρόλος: η Ξάνθη ως πεδίο δοκιμών σε βιομηχανική κλίμακα.

Η βελτιστοποίηση των αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής είναι κρίσιμη για τη μείωση των κατασκευαστικών αστοχιών και την προστασία των βιομηχανικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο εισάγει ένα ψηφιακό δίδυμο (digital twin) που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με στόχο την επίτευξη Zero-Defect Manufacturing, δηλαδή παραγωγής με μηδενικές αστοχίες.

Η σημασία για την τοπική κοινωνία είναι πολλαπλή: η λειτουργία μιας σύγχρονης, αυτοματοποιημένης μονάδας στην Ξάνθη ενισχύει την απασχόληση και την τεχνολογική εξειδίκευση στην περιοχή, ενώ παράλληλα καθιστά το εργοστάσιο τόπο συλλογής πολύτιμων δεδομένων για επιχειρησιακές βελτιώσεις και ερευνητικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικό Τιμή Επιφάνεια μονάδας 90.000 τ.μ. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 9 GWh

Η αξιοποίηση πραγματικών παραγωγικών δεδομένων επιτρέπει την εκπαίδευση και επικύρωση σύνθετων αλγορίθμων πρόβλεψης και την προσαρμογή τους σε διαφορετικές γραμμές και χημικές συνθέσεις. Για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ατζέντα, η αύξηση εγχώριας παραγωγής χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας κόστους είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι η περιφερειακή συγκέντρωση παραγωγής στην Ασία-Ειρηνικό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Για την Ξάνθη, η παρουσία τέτοιου είδους έργων σηματοδοτεί ενίσχυση της τοπικής βιομηχανικής ταυτότητας και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και ερευνητικών φορέων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και τα δεδομένα που συλλέγονται στη μονάδα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας παραγωγής, μειώνοντας παράλληλα τις απώλειες από κατασκευαστικές αστοχίες.