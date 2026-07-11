Αιγάλεω: νέα αναστολή της συγχώνευσης 9ου και 14ου Δημοτικού δημιουργεί αβεβαιότητα

Η δεύτερη συνεχόμενη αναστολή της συγχώνευσης των δύο δημοτικών σχολείων αφήνει γονείς και προσωπικό σε αναμονή, ενώ η συζήτηση στην Βουλή αποκάλυψε διαφορετικές εκτιμήσεις ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την ηγεσία του Υπουργείου.

Διευρυμένη αβεβαιότητα για τη σχολική κοινότητα του Αιγάλεω

Η πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή έφερε στο προσκήνιο την εκκρεμότητα γύρω από τη συγχώνευση του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω («Οδυσσέας Ελύτης») με το 14ο Δημοτικό Σχολείο («Διονύσιος Σολωμός»). Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου, τόνισε ότι η απόφαση του Υπουργείου να αναστείλει τη συγχώνευση για δεύτερη συνεχή χρονιά συνιστά ουσιαστικά παραδοχή αποτυχίας του αρχικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της βουλευτού, η επιλογή της προσωρινής αναστολής αφήνει γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας, καθώς κάθε καλοκαίρι ανακύπτει το ερώτημα για το αν η σχολική μονάδα τους θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο την επόμενη χρονιά. Η ίδια υπενθύμισε το μακρύ ιστορικό προβλημάτων που συνδέεται με το 9ο Δημοτικό από το 2020, το οποίο έχει εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες με ιδιώτες κληρονόμους και έχει ζήσει επεισόδια όπως κλείσιμο και παρουσία δικαστικών επιμελητών.

Το ζήτημα αποκτά τοπική σημασία γιατί, όπως επισήμανε η βουλευτής, ο Δήμος Αιγάλεω έχει προσφύγει στην αναγκαστική απαλλοτρίωση για να διατηρηθεί το σχολείο σε λειτουργία. Αντί για μόνιμη λύση στέγης, η πρόταση του Υπουργείου φαίνεται να παραμένει η συγχώνευση, η οποία, κατά την κριτική της αντιπολίτευσης, οδηγεί σε «στοίβαγμα» περίπου 200 μαθητών σε ένα κτίριο με περιορισμένους χώρους.

«Δύο αναστολές σε δύο χρόνια σημαίνουν ένα και μόνο πράγμα. Το ίδιο το Υπουργείο παραδέχεται το σφάλμα του.»

Από την πλευρά της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του παριστάμενου Υφυπουργού Παιδείας, υπήρξε αναγνώριση της ανάγκης για σταθερότητα στις σχολικές κοινότητες, ωστόσο η επίσημη γραμμή παραμένει υπέρ της συγχώνευσης ως οριστικής λύσης. Η αντιπαράθεση μεταξύ της εκτίμησης περί αποτυχίας του αρχικού σχεδιασμού και της επιμονής στην συγχώνευση αναδεικνύει έλλειψη συμφωνίας ως προς την καλύτερη πρακτική για την περιοχή.

Για τους κατοίκους του Αιγάλεω, το ζήτημα δεν είναι μόνο θεσμικό· αφορά την καθημερινότητα των παιδιών στο σχολείο, την ασφάλεια και την ποιότητα της εκπαιδευτικής έκθεσης που μπορούν να έχουν μέσα σε έναν περιορισμένο χώρο. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα επιβαρύνει το προγραμματισμό των οικογενειών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ η απουσία μόνιμης λύσης στέκεται εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της υπόθεσης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Έτος / Γεγονός Στοιχείο 2020 Έναρξη δικαστικών διαμάχών για το 9ο Δημοτικό με ιδιώτες κληρονόμους Αύγουστος 2025 Αρχικός σχεδιασμός συγχώνευσης (σύμφωνα με αναφορά στη Βουλή) Τρέχουσα περίοδος Δεύτερη συνεχόμενη αναστολή της συγχώνευσης — παρατεταμένη αβεβαιότητα

Η κοινότητα του σχολείου εμφανίζει ιστορικό προβλημάτων στέγης και νομικών εκκρεμοτήτων.

Η λύση της συγχώνευσης αμφισβητείται για λόγους χωρητικότητας και ποιότητας εκπαίδευσης.

Απουσία οριστικής κυβερνητικής απάντησης που να επιλύει το στεγαστικό ζήτημα.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς του Αιγάλεω αναμένουν συγκεκριμένες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη λύση για τη στέγαση και την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η μεσολάβηση της Βουλής έφερε το πρόβλημα στην εθνική ατζέντα, αλλά για την εκπαιδευτική καθημερινότητα απαιτούνται αποφάσεις με άμεσο και μόνιμο αντίκτυπο.