Ιωάννινα: Στο δίκτυο Liberation Route Europe για ανάδειξη της ιστορικής μνήμης

Ο Δήμος Ιωαννιτών έλαβε την επίσημη πλακέτα ένταξης στο Liberation Route Europe και προχωρά σε καταγραφή μνημείων και τόπων μνήμης με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού ιστορικής μνήμης.

Επίσημη ένταξη και πρώτο βήμα για στοχευμένη ανάδειξη

Ο Δήμος Ιωαννιτών παρέλαβε την επίσημη πλακέτα συμμετοχής στο διεθνές δίκτυο Liberation Route Europe, ένα πλαίσιο που συνδέει τόπους ιστορικής μνήμης σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η παράδοση της πλακέτας έγινε στον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα από τους συμβούλους Τουριστικού Marketing Σοφία Μπουρνατζή και Κώστα Δούκα, παρουσία του Αντιδημάρχου Τουρισμού Χρήστου Τάτση. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν τα άμεσα στάδια ενεργοποίησης της συμμετοχής και ο τρόπος με τον οποίο η πόλη θα αναδειχθεί ως τόπος ιστορικής αναφοράς.

Καταγραφή μνημείων και τόπων μνήμης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά συστηματική καταγραφή μνημείων, σημείων ενδιαφέροντος και ιστορικών τόπων που σχετίζονται με τη νεότερη ιστορία των Ιωαννίνων, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η χαρτογράφηση αυτών των σημείων αποτελεί το λειτουργικό «κλειδί» για να ενσωματωθεί η πόλη σε θεματικές διαδρομές μνήμης που διατρέχουν την Ευρώπη και να παρουσιαστεί με σαφήνεια η τοπική ιστορική αφήγηση σε επισκέπτες και κατοίκους.

Στοχεύσεις: τουρισμός μνήμης και ευρωπαϊκές διαδρομές

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του τουρισμού ιστορικής μνήμης και η διασύνδεση των Ιωαννίνων με ευρωπαϊκές διαδρομές πολιτισμού, μνήμης και ειρήνης. Η συμμετοχή στο δίκτυο δημιουργεί ένα αναγνωρίσιμο πλαίσιο προβολής και ένα κοινό λεξιλόγιο για τους τόπους που μοιράζονται κρίσιμα κεφάλαια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Για την τοπική κοινωνία, αυτό μεταφράζεται σε οργανωμένη ανάδειξη των τόπων όπου «μιλά» η μνήμη, σε εκπαιδευτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά και σε πιο στοχευμένες ροές επισκεπτών με ιδιαίτερα κριτήρια επιλογής προορισμού.

Τεκμηρίωση και σεβασμός στην ιστορία

«Τα Ιωάννινα έχουν βαθιές ιστορικές αναφορές και οφείλουμε να τις αναδείξουμε με σεβασμό, τεκμηρίωση και εξωστρέφεια»

Η παραπάνω δήλωση του Δημάρχου αποτυπώνει το πλαίσιο εργασίας που ακολουθεί ο Δήμος: καταγραφή με τεκμηρίωση, ανάδειξη με σεβασμό, και προβολή με εξωστρέφεια. Η γείωση του εγχειρήματος στην τοπική πραγματικότητα σημαίνει προσεκτική αποτύπωση των υλικών και άυλων στοιχείων της μνήμης – από μνημεία και χώρους έως ιστορικά ίχνη στην πόλη και τα προάστια – ώστε να προκύψουν διαδρομές που να «κουμπώνουν» στην καθημερινότητα και τις ανάγκες των Ιωαννίνων.

Τι αλλάζει για τους κατοίκους και την πόλη

Δημιουργείται ένας ενιαίος «χάρτης μνήμης» που διευκολύνει την εκπαιδευτική χρήση και την τοπική ξενάγηση.

Ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα των Ιωαννίνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως τόπος ιστορικής αναφοράς.

Διαμορφώνονται προϋποθέσεις για πιο ποιοτικές επισκέψεις, με ενδιαφέρον για τη νεότερη ιστορία και τον πολιτισμό.

Η οργανωμένη ανάδειξη τέτοιων σημείων λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στην τοπική μνήμη και το διεθνές ακροατήριο. Η εμπλοκή εξειδικευμένων συμβούλων και της δημοτικής αρχής διασφαλίζει ότι η δουλειά θα γίνει με επαγγελματισμό, αποφεύγοντας αποσπασματικές κινήσεις που συχνά υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συντελεστές και οι ρόλοι

Πρόσωπο Ιδιότητα/Ρόλος Θωμάς Μπέγκας Δήμαρχος Ιωαννίνων – παραλαβή επίσημης πλακέτας Χρήστος Τάτσης Αντιδήμαρχος Τουρισμού – παρουσία στη συνάντηση Σοφία Μπουρνατζή Σύμβουλος Τουριστικού Marketing – παράδοση πλακέτας Κώστας Δούκας Σύμβουλος Τουριστικού Marketing – παράδοση πλακέτας

Η συνεργασία των παραπάνω μερών αποτελεί βάση για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων, από την τεχνική καταγραφή έως την ένταξη των σημείων σε θεματικές αφηγήσεις που θα επικοινωνούνται με σαφήνεια στους επισκέπτες.

Επόμενα βήματα και προσδοκίες

Η τοπική διοίκηση έχει ήδη περιγράψει τα αμέσως επόμενα βήματα, εστιάζοντας στην ενεργοποίηση της συμμετοχής στο δίκτυο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει η χαρτογράφηση των σχετικών τοποσήμων, ειδικά όσων συνδέονται με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια, η ένταξή τους στις διαδρομές και η προβολή τους θα ενισχύσουν τη θέση της πόλης στον ευρωπαϊκό χάρτη της μνήμης, με οφέλη που αφορούν τόσο την ταυτότητα της περιοχής όσο και την ποιότητα της εμπειρίας για τον επισκέπτη και τον κάτοικο.