Κατασβέστηκε η φωτιά στην Πάμφιλα Λέσβου — επιχειρήσεις πυρόσβεσης συνεχίζονται σε ΄ειρηνικά΄ μέτωπα

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Παμφίλων της Λέσβου τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο την ίδια μέρα, με ενεργή παρουσία δυνάμεων πυρόσβεσης για αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Άμεση παρέμβαση και πλήρης κατάσβεση στην Πάμφιλα

Στην Πάμφιλα της Λέσβου εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, η οποία ωστόσο τέθηκε υπό έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε εντός της ίδιας ημέρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στο πεδίο της κατάσβεσης εργάστηκαν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή προσέφεραν και υδροφόρες του Δήμου Μυτιλήνης.

Τοπικές συνέπειες και μέτρα πρόληψης

Η γρήγορη ανταπόκριση των δυνάμεων απέτρεψε, σύμφωνα με τις αναφορές, απώλειες σε κατοικίες και δομές υποδομών στην ευρύτερη περιοχή. Παρά ταύτα, οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την αποφυγή αναζωπυρώσεων, ειδικά κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας και ανέμων.

Άμεση κινητοποίηση : επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

: επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνδρομή Δήμου : υδροφόρες σε υποστήριξη.

: υδροφόρες σε υποστήριξη. Επιφυλακή: παραμονή δυνάμεων για πλήρη κατάσβεση και φύλαξη της περιοχής.

Συντονισμός και έλεγχος σε περιφερειακό επίπεδο

Παράλληλα με την εξέλιξη στο νησί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν την ίδια ημέρα και άλλες εστίες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με συντονισμένες επιχειρήσεις που περιελάμβαναν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και αερομεταφερόμεσους πόρους. Στη Λέσβο, πάντως, το τοπικό συμβάν στην Πάμφιλα έληξε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή εκκενώσεις οικισμών.

Παράμετρος Αριθμός / Στοιχείο Πυροσβέστες 21 Οχήματα 4 Αεροπυρόσβεση 1 αεροσκάφος, 1 ελικόπτερο

Για τους κατοίκους της γύρω περιοχής, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή: να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις σε σημεία όπου έχουν επιχειρήσει οι δυνάμεις, να μην προσεγγίζουν εστίες και να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια του Δήμου και της Πυροσβεστικής σε περίπτωση νέων εξελίξεων.

Οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους και τις περιπολίες στο πεδίο, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και την προστασία του δασικού οικοσυστήματος από πιθανές αναζωπυρώσεις.