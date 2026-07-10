Καβάλα: παραχώρηση 40% της ακτής «Καλαμίτσα» και πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η συμφωνία μεταξύ ΕΤ.Α.Δ. και Δήμου για το 40% της ακτής «Καλαμίτσα» προωθείται εντός Ιουλίου, ενώ παραμένει ανοικτό το αίτημα για μεταφορά της δομής φιλοξενίας από το Περιγιάλι.

Συμφωνία για την «Καλαμίτσα» και ανοιχτό το ζήτημα της δομής στο Περιγιάλι

Ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία που οδήγησε, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) και του Δήμου Καβάλας για την παραχώρηση του 40% της ακτής «Καλαμίτσα». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Ιουλίου.

Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται στο ρεπορτάζ ως αποτέλεσμα παρέμβασης του βουλευτή προς τους αρμόδιους της ΕΤ.Α.Δ., ενώ στο ίδιο πλαίσιο εγείρονται ερωτήματα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Περιγιάλι, την οποία πολλοί φορείς της πόλης θέλουν να μεταφερθεί εκτός οικιστικής περιοχής.

«Είναι δικαίωση μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας», δήλωσε ο βουλευτής Καβάλας.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι υπάρχουν αιχμές προς τον βουλευτή σχετικά με το αν αξιοποίησε ανάλογα την επιρροή του όταν κατείχε υπουργική θέση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά της δομής έξω από την πόλη. Το κείμενο καλεί επίσης σε συνεργασία μεταξύ του βουλευτή και του δημάρχου Καβάλας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η συμφωνία για την παραχώρηση της ακτής «Καλαμίτσα»: 40% προς τον Δήμο.

προς τον Δήμο. Χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται: υπογραφή εντός Ιουλίου .

. Δημόσιος διάλογος σχετικά με τη μεταφορά της δομής φιλοξενίας στο Περιγιάλι.

Για τους κατοίκους της Καβάλας, η παραχώρηση μέρους της παραλίας έχει άμεσες επιπτώσεις στην πρόσβαση και στη χρήση της ακτής, ενώ παράλληλα αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας, θέμα που συνδέεται με την εικόνα της πόλης και τη χωροταξική λειτουργία περιοχών κοντά στον αστικό ιστό.

Η τοπική κοινωνία και τα δημοτικά όργανα έχουν εκφράσει την επιθυμία να αποφευχθεί η δημιουργία «γκέτο» μέσα στην πόλη, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, και ζητούν ενεργότερη συνεργασία μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών για την εξεύρεση λύσης. Το κατά πόσον η επικείμενη συμφωνία για την «Καλαμίτσα» θα συνοδευτεί από μέτρα που θα απαντούν στο αίτημα για μεταφορά της δομής παραμένει κεντρικό ερώτημα.

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Ανά πάσα στιγμή αναμένονται διευκρινίσεις από τον Δήμο Καβάλας και την ΕΤ.Α.Δ. για τους όρους της παραχώρησης και για τυχόν συνοδευτικές παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόσβαση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης. Τα επόμενα βήματα και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι τοπικοί φορείς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την τελική εικόνα για την ακτή και τη γειτνιάζουσα δομή φιλοξενίας.