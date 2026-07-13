ΚΚΕ και ΚΝΕ καλούν σε συγκέντρωση στο Άργος μετά τη δολοφονία του 20χρονου

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καλούν σε συγκέντρωση στο Άργος την Τρίτη 14 Ιουλίου για να καταδικάσουν τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά και να απαιτήσουν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κάλεσμα για διαμαρτυρία και απαιτήσεις διαλεύκανσης

Το τοπικό παράρτημα του ΚΚΕ και η ΚΝΕ απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση στο Άργος με αιχμή την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου Θοδωρή, που σύμφωνα με την ανακοίνωση έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 20:30, στο παλιό Δημαρχείο του Άργους.

«Καμία ανοχή στην βία του αστικού κράτους»

Στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές καταγγέλλουν ότι πρόκειται για κρατική ευθύνη και καλούν τον κόσμο να απαιτήσει «πλήρη διαλεύκανση» και την «απόδοση όλων των ευθυνών». Το κείμενο περιγράφει το περιστατικό ως «δολοφονία» και αναφέρεται σε πυροβολισμό στο κεφάλι του νεαρού, που χαρακτηρίζεται άοπλος και σε κατάσταση πανικού.

Η έκκληση του ΚΚΕ/ΚΝΕ συνδέει το περιστατικό με ευρύτερα ζητήματα κρατικής βίας και πολιτικής και καλεί σε αντίδραση ενάντια σε φαινόμενα καταστολής. Σε αυτή τη φράση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή «καμία προσπάθεια συγκάλυψης» ή «παραποίηση των γεγονότων».

Ημερομηνία : Τρίτη 14 Ιουλίου

: Τρίτη 14 Ιουλίου Ώρα : 20:30

: 20:30 Τοποθεσία: Παλιό Δημαρχείο Άργους

Θέμα Πληροφορία Αντικείμενο Συγκέντρωση - διαμαρτυρία Πρόσκληση ΚΚΕ και ΚΝΕ Αίτημα Πλήρης διερεύνηση και απόδοση ευθυνών

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Οι οικογένειες και οι συμπολίτες αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες του γεγονότος, ενώ οργανώσεις και πολιτικά σχήματα σχολιάζουν τη στάση των αρχών. Ο τόνος της ανακοίνωσης είναι καταγγελτικός και ζητά άμεση ανάληψη ευθυνών.

Για τους κατοίκους του Άργους και της ευρύτερης Αργολίδας η συγκέντρωση αποτελεί προσπάθεια δημόσιας έκφρασης της δυσαρέσκειας και της απαίτησης για διαφάνεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα και με ακρίβεια, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα για την αλληλουχία των γεγονότων και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερώσουμε τους αναγνώστες για όποια επίσημη ανακοίνωση ή νέα στοιχεία δώσουν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές ή οι διοργανωτές της κινητοποίησης.