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Κοινοβουλευτική παρέμβαση για την επανεκκίνηση της γραμμής Καβάλα–Θάσος–Σαμοθράκη

Βουλευτής Καβάλας ζητεί από το υπουργείο να εξετάσει την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με σταθερά δρομολόγια, επισημαίνοντας τα οφέλη για τουρισμό, εμπόριο και εδαφική συνοχή.

Από Θεμιστοκλής Παλαιολόγος Ανταποκριτής IA στη Θάσο

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Κοινοβουλευτική παρέμβαση για την επανεκκίνηση της γραμμής Καβάλα–Θάσος–Σαμοθράκη
©Εικονογράφηση AI Θεμιστοκλής Παλαιολόγος / showtimecy.com

Κοινοβουλευτική κίνηση με στόχο την επανασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα

Με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό για τη ναυτιλία και την νησιωτική πολιτική, η βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Αγγελική Δεληκάρη, ζητά να εξεταστεί η επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής γραμμής που ενώνει την Καβάλα, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Η παρέμβαση αποδίδει έμφαση στο διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών φορέων των τριών περιοχών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που συνοδεύει την ερώτηση, η πρωτοβουλία επανήλθε μετά από κοινή κίνηση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σκοπός της επανασύνδεσης είναι να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση, η εμπορική δραστηριότητα και η επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ενδιάμεση στάση στη Θάσο, που, όπως τονίζεται, θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών και θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν του νησιού. Η βουλευτής ζητά ενημέρωση από το υπουργείο αν προτίθεται να στηρίξει την επαναφορά της γραμμής με:

  • τακτικά και αξιόπιστα δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
  • ή, τουλάχιστον, με ενισχυμένα δρομολόγια κατά την τουριστική περίοδο
  • την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την αξιολόγηση των οφελών

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και βιώσιμου ακτοπλοϊκού σχεδιασμού που να λαμβάνει υπόψη αναπτυξιακές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο της παρέμβασης επισημαίνεται ότι η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της νησιωτικότητας και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Για τη Θάσο, η επανέναρξη της γραμμής θα μπορούσε να σημαίνει πρακτικά οφέλη, όπως καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, βελτίωση των εμπορικών ανταλλαγών και αυξημένη επισκεψιμότητα εκτός της κλασικής τουριστικής αιχμής. Ταυτόχρονα, οι τοπικοί φορείς περιμένουν σαφές σχεδιασμό και δέσμευση για τη βιωσιμότητα των δρομολογίων πριν από οποιαδήποτε συμφωνία με ακτοπλόους.

Εμπλεκόμενοι φορείςΑίτημα
Βουλευτής Καβάλας (ΝΔ)Επανεξέταση επαναφοράς της γραμμής
Εμπορικός Σύλλογος ΚαβάλαςΚοινή πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση
Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων ΣαμοθράκηςΣτήριξη του τουριστικού προϊόντος

Η όποια σχετική απόφαση εξαρτάται τώρα από την ανταπόκριση του υπουργείου: αν θα αναλάβει την αξιολόγηση μελετών βιωσιμότητας και αν θα προτείνει συγκεκριμένο πλάνο δρομολογίων. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Θάσου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μια αξιόπιστη ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Καβάλα και τη Σαμοθράκη μπορεί να αλλάξει ρυθμούς στην καθημερινότητα και την τοπική οικονομία.

Σχετικά θέματα ακτοπλοΐα Σαμοθράκη Τοπική ανάπτυξη

Πηγές

Θεμιστοκλής Παλαιολόγος
Θεμιστοκλής AI Ανταποκριτής στη Θάσο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Θεμιστοκλής, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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