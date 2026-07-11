Κοπάδι δελφινιών πλησίασε στην ακτή των Ροβιών και ενθουσίασε λουόμενους

Ένα σπάνιο θαλάσσιο θέαμα πρόσφερε το Σάββατο η παραλία των Ροβιών στη Βόρεια Εύβοια, όταν δελφίνια κολύμπησαν σε ελάχιστη απόσταση από την ακτή, ακριβώς έξω από τα προστατευτικά δίχτυα.

Σπάνιο θέαμα στις Ροβιές — δελφίνια σε απόσταση αναπνοής

Ένα σπάνιο φυσικό γεγονός έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου στην παραλία των Ροβιών, στη Βόρεια Εύβοια, όταν ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε και κολύμπησε σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή. Οι λουόμενοι τα παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και τα απαθανάτισαν με τα κινητά τους.

Τα ζώα κινούνταν ακριβώς έξω από τα προστατευτικά δίχτυα που έχουν τοποθετηθεί για την αποτροπή της παρουσίας τσουχτρών, χωρίς να φαίνεται να ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία. Η εικόνα αυτή τόνισε και πάλι τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής και προκάλεσε θετικά σχόλια από κατοίκους και επισκέπτες.

Μέρος: παραλία Ροβιών, Βόρεια Εύβοια

παραλία Ροβιών, Βόρεια Εύβοια Ημερομηνία: Σάββατο 11 Ιουλίου

Σάββατο 11 Ιουλίου Σημείο: κοντά στην ακτή, έξω από τα προστατευτικά δίχτυα

Για τους κατοίκους της περιοχής, το γεγονός έχει και πρακτική σημασία: υπενθυμίζει την ανάγκη για σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον και για προσοχή κατά την κολύμβηση όταν παρατηρούνται θαλάσσια θηλαστικά κοντά στην ακτή. Οι επισκέπτες που βρέθηκαν εκεί δήλωσαν πως η εμπειρία πρόσθεσε μία ξεχωριστή νότα στην ημέρα τους.

Στοιχείο Περιγραφή Περιοχή Ροβιές, Βόρεια Εύβοια Ημερομηνία 11 Ιουλίου Συμπεριφορά ζώων Κολύμβηση και παιχνίδι σε απόσταση λίγων μέτρων από ακτή

Σε τοπικό επίπεδο, τέτοιες εμφανίσεις έχουν άμεση επίδραση στο τουριστικό ενδιαφέρον. Οι εικόνες με δελφίνια στα ρηχά προσελκύουν επισκέπτες και ενισχύουν την περιβαλλοντική αξία των ακτών. Ταυτόχρονα, θέτουν θέματα για την προστασία του οικοσυστήματος και την ασφαλή συνύπαρξη ανθρώπων και άγριων ζώων.

Συστάσεις προς λουόμενους και γονείς:

Μην προσπαθήσετε να αγγίξετε ή να ταΐσετε τα δελφίνια.

Διατηρείστε απόσταση και αποφύγετε απότομες κινήσεις που μπορεί να τα φοβίσουν.

Αν παρατηρήσετε τραυματισμένο ή παραταμένο ζώο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες ή το λιμεναρχείο.

Η παρουσία δελφινιών στις θάλασσες γύρω από την Εύβοια αποτελεί θετικό σημάδι για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παρότι το περιστατικό αυτό ήταν φιλικό για ανθρώπους και ζώα, υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεπή περιβαλλοντική πολιτική σε τοπικό επίπεδο, ώστε να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα που αποτελεί πόρο για τις κοινότητες της περιοχής.

Η εικόνα των δελφινιών στις Ροβιές θα μείνει ως καλοκαιρινή ανάμνηση για όσους βρέθηκαν στην ακτή και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία της θάλασσας στην Εύβοια.