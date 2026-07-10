Παραδίδεται σε κυκλοφορία το κρίσιμο τμήμα Ροβιές–Ήλια: αναβαθμίζεται η πρόσβαση στη Βόρεια Εύβοια

Η Περιφέρεια Στερεάς ανακοίνωσε ότι από το πρωί της 10ης Ιουλίου 2026 ανοίγει για τα οχήματα το τμήμα Ροβιές–Ήλια της Ε.Ο.77. Το έργο, που βρίσκεται στο 98% ολοκλήρωσης, αναμένεται να μειώσει την όχληση και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Άμεση βελτίωση της οδικής σύνδεσης στη Βόρεια Εύβοια

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι παραδίδεται σε κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές–Ήλια της Εθνικής Οδού 77 (Χαλκίδα–Ιστιαία–Αιδηψός), από τις 10:00 το πρωί της 10ης Ιουλίου 2026. Πρόκειται για ένα έργο που οι τοπικές κοινότητες και οι φορείς χαρακτηρίζουν σημαντικό για τη βελτίωση της πρόσβασης και της οδικής ασφάλειας στη βόρεια πλευρά του νησιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τμήμα παραδίδεται αφού διαπιστώθηκε ότι οι βασικές εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98%, ενώ οι υπολειπόμενες παρεμβάσεις δεν επηρεάζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η παράδοση στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της όχλησης και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας.

«Καλύπτονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και κυρίως με ασφάλεια, διέλευση των οχημάτων.»

Η επανέναρξη της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο σε καθημερινές μετακινήσεις, μεταφορικό κόστος και τουριστική ροή κατά την κρίσιμη καλοκαιρινή περίοδο. Ο δρόμος εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους των παράκτιων οικισμών όσο και τους επισκέπτες που προσεγγίζουν τις παραλίες και τις επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας της περιοχής.

Ημερομηνία παράδοσης: 10 Ιουλίου 2026, 10:00 π.μ.

10 Ιουλίου 2026, 10:00 π.μ. Ποσοστό ολοκλήρωσης: 98% των εργασιών

98% των εργασιών Στόχος: ασφάλεια κυκλοφορίας και μείωση όχλησης

Για τους οδηγούς, η επανέναρξη σημαίνει μειωμένους χρόνους διαδρομής σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές και πιο άνετη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές της περιοχής. Για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, η σταθερότητα στην πρόσβαση αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση και την αύξηση της επισκεψιμότητας, ειδικά σε μια θερινή περίοδο με αυξημένη κίνηση.

Στοιχείο Περιγραφή Οδικό τμήμα Ροβιές – Ήλια (Ε.Ο. 77) Ανακοινωθείσα ημερομηνία 10/07/2026, 10:00 Κατάσταση έργου 98% ολοκληρωμένο, υπόλοιπες εργασίες χωρίς εμπόδιο στην κυκλοφορία

Οι τοπικοί φορείς και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας σημειώνουν ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης και τα συμπληρωματικά έργα όπου απαιτείται, χωρίς όμως να εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα ισχύοντα όρια ταχύτητας και τις υποδείξεις της σήμανσης, ειδικά στα σημεία όπου θα εκτελούνται ακόμη εργασίες.

Η παράδοση του τμήματος Ροβιές–Ήλια εντάσσεται σε ευρύτερες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Εύβοιας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των τοπικών κοινωνιών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.